ENTRETENIMENTO
Virginia Fonseca e Vini Jr. dão indícios de novo passo na relação
Casal-sensação do momento passou o Natal unido em festa familiar
Por Luiz Almeida
O clima de romance tomou conta do Natal de muitos famosos. Foi o caso de Virginia Fonseca e Vini Jr., que passaram a noite de Natal juntos, celebrando a data em uma festa íntima com a família do craque do Real Madrid.
Em seu perfil no Instagram, a influenciadora compartilhou um registro ao lado do jogador, desejando boas vibrações aos seus seguidores. "Feliz natal! Que Jesus renasça em nossos corações e esteja sempre presente em nossas vidas, amém", escreveu Virginia na legenda da publicação.
A resposta de Vini Jr. não demorou e elevou o tom do relacionamento. Nos comentários, o jogador se declarou abertamente: "Feliz Natal. Te amo", escreveu ele, para o delírio dos fãs que torcem pelo casal.
Anéis de compromisso?
O que mais chamou a atenção dos seguidores, no entanto, foi um detalhe revelado nos Stories de ambos.
Leia Também:
O casal mostrou anéis personalizados com as iniciais de cada um — Virginia usando a letra "V" de Vinícius e o jogador ostentando a inicial da amada.
O gesto foi interpretado por internautas e especialistas em celebridades como um indício de um novo passo na relação, possivelmente o uso de anéis de compromisso.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes