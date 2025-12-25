Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Virginia Fonseca e Vini Jr. dão indícios de novo passo na relação

Casal-sensação do momento passou o Natal unido em festa familiar

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

25/12/2025 - 9:39 h
Virginia Fonseca e Vini Jr.
Virginia Fonseca e Vini Jr. -

O clima de romance tomou conta do Natal de muitos famosos. Foi o caso de Virginia Fonseca e Vini Jr., que passaram a noite de Natal juntos, celebrando a data em uma festa íntima com a família do craque do Real Madrid.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora compartilhou um registro ao lado do jogador, desejando boas vibrações aos seus seguidores. "Feliz natal! Que Jesus renasça em nossos corações e esteja sempre presente em nossas vidas, amém", escreveu Virginia na legenda da publicação.

A resposta de Vini Jr. não demorou e elevou o tom do relacionamento. Nos comentários, o jogador se declarou abertamente: "Feliz Natal. Te amo", escreveu ele, para o delírio dos fãs que torcem pelo casal.

Anéis de compromisso?

O que mais chamou a atenção dos seguidores, no entanto, foi um detalhe revelado nos Stories de ambos.

O casal mostrou anéis personalizados com as iniciais de cada um — Virginia usando a letra "V" de Vinícius e o jogador ostentando a inicial da amada.

O gesto foi interpretado por internautas e especialistas em celebridades como um indício de um novo passo na relação, possivelmente o uso de anéis de compromisso.

Imagem ilustrativa da imagem Virginia Fonseca e Vini Jr. dão indícios de novo passo na relação
| Foto: Reprodução / Instagram

x