POLÍCIA
Homem é morto por irmão ao atacar mãe e madrasta com faca
Mulheres ficaram feridas, mas foram socorridas
Por Luiza Nascimento
Um homem, de 31 anos, foi morto nesta quinta-feira, 1º, ao invadir a casa da mãe e atacar ela e a madrasta com uma faca. O caso aconteceu no bairro Jardim Amazonas, no município de Petrolina, em Pernambuco.
Segundo a Polícia Civil, durante o ataque, o irmão do agressor, de 19 anos, percebeu a situação e entrou em luta corporal com ele. O homem foi ferido e morreu no local.
As duas mulheres também ficaram feridas, mas foram socorridas. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.
Registro do caso
Leia Também:
O caso foi registrado pela 213ª Delegacia de Petrolina. Um inquérito policial foi instaurado para apurar a dinâmica dos fatos e esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido.
As investigações seguem em andamento.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes