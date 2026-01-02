Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é morto por irmão ao atacar mãe e madrasta com faca

Mulheres ficaram feridas, mas foram socorridas

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

02/01/2026 - 11:24 h
Imagem ilustrativa da imagem Homem é morto por irmão ao atacar mãe e madrasta com faca
-

Um homem, de 31 anos, foi morto nesta quinta-feira, 1º, ao invadir a casa da mãe e atacar ela e a madrasta com uma faca. O caso aconteceu no bairro Jardim Amazonas, no município de Petrolina, em Pernambuco.

Segundo a Polícia Civil, durante o ataque, o irmão do agressor, de 19 anos, percebeu a situação e entrou em luta corporal com ele. O homem foi ferido e morreu no local.

As duas mulheres também ficaram feridas, mas foram socorridas. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.

Registro do caso

O caso foi registrado pela 213ª Delegacia de Petrolina. Um inquérito policial foi instaurado para apurar a dinâmica dos fatos e esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido.

As investigações seguem em andamento.

