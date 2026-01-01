Jovem de 14 anos é encontrado morto em lagoa após cair de colchão inflável

O Corpo de Bombeiros realizava buscas na região - Foto: Arquivo pessoal

O adolescente Fabio William Macedo Flores, de 14 anos, que estava desaparecido desde terça-feira, 30, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (1º) na Lagoa de Cima, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

Fabio desapareceu depois de um acidente enquanto brincava com o pai em um colchão inflável sobre a lagoa. O objeto virou e os dois caíram na água. O pai conseguiu chegar à margem e foi socorrido, mas o menino não conseguiu retornar à superfície.

Buscas

Desde então, o Corpo de Bombeiros realizava buscas na região. No início da manhã desta quinta, por volta das 8h50, pescadores avistaram um corpo na água e acionaram os militares, que fizeram a remoção.

O corpo do adolescente foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os procedimentos de praxe.

Após o caso, autoridades reforçaram o alerta sobre o uso de flutuadores e colchões infláveis em locais sem supervisão, já que esses itens podem virar com facilidade e provocar acidentes graves.