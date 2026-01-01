Bolsonaro deixa hospital e volta para sede da PF em Brasília

Ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Reprodução | Redes sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi transferido nesta quinta-feira para a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após um período de dez dias de internação no hospital DF Star.

Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e três meses de reclusão por envolvimento em uma trama golpista, havia sido hospitalizado em 24 de dezembro para a correção de uma hérnia inguinal bilateral.

Pedido negado

Momentos antes da alta, a defesa do ex-mandatário acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) com um pedido de prisão domiciliar. Os advogados sustentaram que as condições da carceragem seriam "incompatíveis com a rotina carcerária" e que o ambiente ofereceria limitações estruturais para a recuperação clínica. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, indeferiu o pedido, determinando o retorno imediato à Superintendência.

Complicações e procedimentos

Embora a cirurgia de hérnia tenha sido o motivo inicial da internação, o boletim médico indicou que Bolsonaro passou por outros três procedimentos em uma semana:

Foram realizadas duas intervenções no nervo frênico (na segunda e terça-feira) para interromper crises agudas de soluço. Uma endoscopia constatou a persistência de esofagite e gastrite crônicas.

O ex-presidente apresentou picos de pressão arterial e solicitou aos médicos a prescrição de medicamentos antidepressivos durante o período hospitalar.

Hérnia inguinal

A hérnia inguinal ocorre quando uma parte do tecido intestinal projeta-se através de um ponto de fraqueza nos músculos abdominais na região da virilha. No caso de Bolsonaro, o procedimento foi bilateral, exigindo repouso e acompanhamento para evitar reincidências ou infecções.