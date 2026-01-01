Alistamento militar 2026: quem é obrigado a se inscrever e prazos

Alistamento pode ser feito pela internet - Foto: Governo de São Paulo

As Forças Armadas iniciam, em 1º de janeiro, o período de alistamento militar. A inscrição é obrigatória para homens e, pelo segundo ano consecutivo, estará aberta de forma voluntária para mulheres que completam 18 anos em 2026.

O alistamento pode ser feito pela internet, por meio da página do Alistamento On-line, inclusive por brasileiros residentes no exterior. A partir de 2 de janeiro, também será possível realizar a inscrição presencialmente na Junta de Serviço Militar (JSM) mais próxima da residência. O prazo termina em 30 de junho.

Para o serviço militar feminino, serão disponibilizadas 1.467 vagas, sendo 1.010 destinadas ao Exército, 300 à Aeronáutica e 157 à Marinha. As oportunidades estão distribuídas em 145 municípios de 21 estados e no Distrito Federal.

Após a inscrição, os alistados passam pelas etapas de seleção geral, designação, seleção complementar e incorporação ou matrícula. Os jovens inscritos serão incorporados no início de 2027, com atividades previstas para durar um ano.

O período de serviço poderá ser prorrogado, a cada 12 meses, por até oito anos, desde que haja vagas, interesse do militar e aprovação das Forças Armadas.

Segundo o Ministério da Defesa, o alistamento não representa ingresso automático na carreira militar. “O alistamento não é um processo para ingresso na carreira militar. Após o cumprimento do serviço obrigatório, o vínculo com as Forças Armadas é encerrado”, informou a pasta.

“Aqueles que desejarem seguir carreira deverão participar de processos seletivos específicos, como concursos ou cursos de formação, cujas informações estão disponíveis nos sites oficiais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica”, acrescentou o ministério.