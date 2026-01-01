Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FORÇAS ARMADAS

Alistamento militar 2026: quem é obrigado a se inscrever e prazos

Inscrição é obrigatória para homens e voluntária para mulheres que completam 18 anos em 2026

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

01/01/2026 - 17:39 h
Alistamento pode ser feito pela internet
Alistamento pode ser feito pela internet -

As Forças Armadas iniciam, em 1º de janeiro, o período de alistamento militar. A inscrição é obrigatória para homens e, pelo segundo ano consecutivo, estará aberta de forma voluntária para mulheres que completam 18 anos em 2026.

Leia Também:

Escola do Exército abre vagas com salários de R$ 13 mil
Cid entra em férias determinadas pelo Exército
Ex-sargento do Exército é preso por extorsão e sequestro em Salvador

O alistamento pode ser feito pela internet, por meio da página do Alistamento On-line, inclusive por brasileiros residentes no exterior. A partir de 2 de janeiro, também será possível realizar a inscrição presencialmente na Junta de Serviço Militar (JSM) mais próxima da residência. O prazo termina em 30 de junho.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para o serviço militar feminino, serão disponibilizadas 1.467 vagas, sendo 1.010 destinadas ao Exército, 300 à Aeronáutica e 157 à Marinha. As oportunidades estão distribuídas em 145 municípios de 21 estados e no Distrito Federal.

Após a inscrição, os alistados passam pelas etapas de seleção geral, designação, seleção complementar e incorporação ou matrícula. Os jovens inscritos serão incorporados no início de 2027, com atividades previstas para durar um ano.

O período de serviço poderá ser prorrogado, a cada 12 meses, por até oito anos, desde que haja vagas, interesse do militar e aprovação das Forças Armadas.

Segundo o Ministério da Defesa, o alistamento não representa ingresso automático na carreira militar. “O alistamento não é um processo para ingresso na carreira militar. Após o cumprimento do serviço obrigatório, o vínculo com as Forças Armadas é encerrado”, informou a pasta.

“Aqueles que desejarem seguir carreira deverão participar de processos seletivos específicos, como concursos ou cursos de formação, cujas informações estão disponíveis nos sites oficiais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica”, acrescentou o ministério.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alistamento militar forças aéreas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Alistamento pode ser feito pela internet
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Alistamento pode ser feito pela internet
Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

Alistamento pode ser feito pela internet
Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

Alistamento pode ser feito pela internet
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x