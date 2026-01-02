Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO

Filha de ator famoso de Hollywood é encontrada morta em hotel de luxo

Mulher foi encontrada durante a madrugada de quinta-feira, 1

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

02/01/2026 - 11:02 h
Tommy Lee Jones e Will Smith em ‘MIB - Homens de Preto’
Tommy Lee Jones e Will Smith em ‘MIB - Homens de Preto’ -

A filha do ator Tommy Lee Jones (‘MIB - Homens de Preto’), Victoria Jones, de 34 anos, foi encontrada morta em um hotel de luxo na Califórnia no dia primeiro de janeiro. Segundo o site TMZ, ela foi encontrada já sem vida no hotel Fairmont San Francisco, durante a madrugada de quinta-feira, 1.

O Corpo de Bombeiros da cidade informou que equipes foram chamadas por volta das 2h52 (7h52, no horário de Brasília) para atender uma emergência médica no local, mas, ao chegarem, os socorristas constataram que ela já havia morrido. Depois disso, o caso passou a ser acompanhado pela polícia e pelo Instituto Médico Legal de San Francisco.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a polícia, os agentes chegaram ao hotel pouco depois das 3h da manhã e confirmaram a morte. As autoridades locais abriram uma investigação para apurar o que aconteceu, mas até agora a causa da morte não foi divulgada, e não há mais informações oficiais.

Tommy Lee Jones e Victoria Jones
Tommy Lee Jones e Victoria Jones | Foto: Divulgação

Leia Também:

Esse filme da Netflix começa com uma despedida e termina de um jeito inesperado
Will Smith é processado e acusado de assédio sexual
A morte mais chocante do final de Stranger Things muda tudo que vimos

Victoria era filha do ator com sua primeira esposa, Kimberlea Cloughley. Quando mais jovem, ela chegou a seguir a carreira artística do pai, atuando no filme ‘MIB – Homens de Preto II’, em 2002.

Além disso, ela participou da série ‘One Tree Hill’ e do filme ‘Os Três Enterros de Melquiades Estrada’, dirigido por Tommy Lee Jones, ator premiado com o Oscar. Ele ganhou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em 1993, pelo filme ‘O Fugitivo’.

Lee Jones também atuou em outras produções de grande sucesso, como ‘JFK’, a franquia ‘MIB: Homens de Preto’, ‘Onde os Fracos Não Têm Vez’ e ‘Lincoln’.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Tommy Lee Jones

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tommy Lee Jones e Will Smith em ‘MIB - Homens de Preto’
Play

Filme com serial killer e tubarões surpreende e chega ao Prime Video

Tommy Lee Jones e Will Smith em ‘MIB - Homens de Preto’
Play

Anaconda e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Tommy Lee Jones e Will Smith em ‘MIB - Homens de Preto’
Play

Trailer de A Odisseia revela épico grandioso de Christopher Nolan

Tommy Lee Jones e Will Smith em ‘MIB - Homens de Preto’
Play

O filme mais indicado ao Globo de Ouro chega à HBO Max e mira o Oscar

x