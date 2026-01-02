Filha de ator famoso de Hollywood é encontrada morta em hotel de luxo

Tommy Lee Jones e Will Smith em ‘MIB - Homens de Preto’ - Foto: Divulgação

A filha do ator Tommy Lee Jones (‘MIB - Homens de Preto’), Victoria Jones, de 34 anos, foi encontrada morta em um hotel de luxo na Califórnia no dia primeiro de janeiro. Segundo o site TMZ, ela foi encontrada já sem vida no hotel Fairmont San Francisco, durante a madrugada de quinta-feira, 1.

O Corpo de Bombeiros da cidade informou que equipes foram chamadas por volta das 2h52 (7h52, no horário de Brasília) para atender uma emergência médica no local, mas, ao chegarem, os socorristas constataram que ela já havia morrido. Depois disso, o caso passou a ser acompanhado pela polícia e pelo Instituto Médico Legal de San Francisco.

De acordo com a polícia, os agentes chegaram ao hotel pouco depois das 3h da manhã e confirmaram a morte. As autoridades locais abriram uma investigação para apurar o que aconteceu, mas até agora a causa da morte não foi divulgada, e não há mais informações oficiais.

Tommy Lee Jones e Victoria Jones | Foto: Divulgação

Victoria era filha do ator com sua primeira esposa, Kimberlea Cloughley. Quando mais jovem, ela chegou a seguir a carreira artística do pai, atuando no filme ‘MIB – Homens de Preto II’, em 2002.

Além disso, ela participou da série ‘One Tree Hill’ e do filme ‘Os Três Enterros de Melquiades Estrada’, dirigido por Tommy Lee Jones, ator premiado com o Oscar. Ele ganhou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em 1993, pelo filme ‘O Fugitivo’.

Lee Jones também atuou em outras produções de grande sucesso, como ‘JFK’, a franquia ‘MIB: Homens de Preto’, ‘Onde os Fracos Não Têm Vez’ e ‘Lincoln’.