TENSÃO

Trump ameaça intervir no Irã após mortes em protestos

Presidente americano defende direito de manifestação contra crise econômica no país

Redação

Por Redação

02/01/2026 - 9:56 h
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou intervir no Irã após a morte de duas pessoas durante uma onda de protestos contra a crise econômica que atinge o país.

“Se o Irã atirar e matar violentamente manifestantes pacíficos, como é seu costume, os Estados Unidos da América virão em seu auxílio. Estamos prontos para agir”, escreveu o presidente norte-americano em publicação na rede Truth Social.

As duas mortes foram registradas na cidade de Lordegan, no sudoeste do país, segundo informações da imprensa internacional. Os protestos começaram no último domingo, 28, em Teerã, e se espalharam para outras cidades iranianas.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, que enfrenta sanções internacionais relacionadas ao programa nuclear do país, afirmou estar aberto ao diálogo diante das manifestações.

Em comunicado divulgado na rede social X na segunda-feira, 29, ele disse ter orientado o ministro do Interior a ouvir as “reivindicações legítimas” por meio do diálogo com representantes dos manifestantes.

