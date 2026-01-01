Trump nega doença e culpa aspirina por hematomas: "Saúde perfeita"

Donald Trump é presidente dos EUA - Foto: Saul Loeb / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou que tenha problemas de saúde em entrevista ao Wall Street Journal publicada nesta quinta-feira, 1º.

Ao ser questionado sobre o assunto após ter sido flagrado supostamente cochilando em um evento recente na Casa Branca, ele reclamou pelos questionamentos ao tema e, ao falar sobre os hematomas visíveis que tem nas mãos, culpou o uso de aspirina.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o mandatário norte-americano, os hematomas são consequência do uso diário do medicamento para fluidificar o sangue. Além disso, confirmou que usa maquiagem e bandagens para esconder os problemas. Mas, ressaltou que tem "saúde perfeita".

Não quero que sangue espesso circule no meu coração Donald Trump - Presidente dos EUA

Alvo de atenção

Nos últimos meses, a saúde de Donald Trump, que tem 79 anos, tem sido alvo de atenção. Além dos hematomas na mão direita, tornozelos inchados tem sido perceptíveis, assim como a dificuldade em manter os olhos abertos em eventos públicos.

"Eu simplesmente fecho os olhos. É muito relaxante para mim [...] Às vezes me fotografam enquanto pisco", justificou ele à publicação.

Para que serve a aspirina?

A aspirina (ácido acetilsalicílico ou AAS) serve principalmente como analgésico, antipirético (para febre) e anti-inflamatório. Em doses mais baixas, também é fundamental na prevenção de eventos cardiovasculares graves, como infarto e AVC.

A aspirina tem uma gama variada de aplicações, dependendo da dosagem e da condição médica: