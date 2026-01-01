APÓS COCHILOS
Trump nega doença e culpa aspirina por hematomas: "Saúde perfeita"
Presidente fez revelações em entrevista a jornal dos Estados Unidos publicada nesta quinta-feira, 1º
Por Yuri Abreu
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou que tenha problemas de saúde em entrevista ao Wall Street Journal publicada nesta quinta-feira, 1º.
Ao ser questionado sobre o assunto após ter sido flagrado supostamente cochilando em um evento recente na Casa Branca, ele reclamou pelos questionamentos ao tema e, ao falar sobre os hematomas visíveis que tem nas mãos, culpou o uso de aspirina.
Segundo o mandatário norte-americano, os hematomas são consequência do uso diário do medicamento para fluidificar o sangue. Além disso, confirmou que usa maquiagem e bandagens para esconder os problemas. Mas, ressaltou que tem "saúde perfeita".
Não quero que sangue espesso circule no meu coração
Alvo de atenção
Nos últimos meses, a saúde de Donald Trump, que tem 79 anos, tem sido alvo de atenção. Além dos hematomas na mão direita, tornozelos inchados tem sido perceptíveis, assim como a dificuldade em manter os olhos abertos em eventos públicos.
"Eu simplesmente fecho os olhos. É muito relaxante para mim [...] Às vezes me fotografam enquanto pisco", justificou ele à publicação.
Para que serve a aspirina?
A aspirina (ácido acetilsalicílico ou AAS) serve principalmente como analgésico, antipirético (para febre) e anti-inflamatório. Em doses mais baixas, também é fundamental na prevenção de eventos cardiovasculares graves, como infarto e AVC.
A aspirina tem uma gama variada de aplicações, dependendo da dosagem e da condição médica:
- Alívio da dor: É eficaz no alívio de dores de intensidade leve a moderada, incluindo dor de cabeça, dor de dente, dor muscular, dor nas articulações, dor nas costas e cólicas menstruais.
- Redução da febre: Ajuda a baixar a temperatura corporal em casos de febre associada a gripes e resfriados.
- Propriedades anti-inflamatórias: Atua na redução da inflamação em condições como artrite.
- Prevenção cardiovascular: Em baixas doses, a aspirina é amplamente utilizada para inibir a agregação plaquetária, ou seja, impede que as plaquetas se juntem para formar coágulos sanguíneos. Isso é crucial para, por exemplo, prevenir um primeiro ou segundo infarto do miocárdio ou um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico.
