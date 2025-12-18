Governo Trump pressionou por aprovação do PL que beneficia Bolsonaro

Lula durante encontro com Donald Trump. - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O governo Donald Trump atuou para viabilizar a aprovação no Senado do chamado PL da Dosimetria, proposta que beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros réus pelos atos de 8 de Janeiro. O projeto segue para a sanção do presidente Lula (PT).

Segundo relatos obtidos pela coluna de Paulo Cappelli, do portal Metrópoles, o vice-secretário de Estado dos EUA, Christopher Landau, conduziu as tratativas. Por meio de ligações telefônicas a membros do governo brasileiro, Landau pressionou auxiliares do Palácio do Planalto a avançarem com a proposta, em troca de possíveis progressos nas negociações tarifárias entre os dois países.

De acordo com as informações, após a aprovação da matéria, um integrante da gestão de Trump telefonou para uma liderança do governo brasileiro, parabenizou o resultado e afirmou que a medida representava “um passo na direção certa”.

Nos bastidores, a avaliação de parlamentares governistas é que a proposta avançou em meio a um ambiente de forte pressão externa e interna, com interlocutores estrangeiros demonstrando interesse direto no desfecho da votação.

Na última sexta-feira, 12, a gestão Trump retirou a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes (STF) e sua esposa. Entre os fatores que teriam motivado a decisão está a aprovação do PL da Dosimetria. Como contrapartida, os Estados Unidos tendem a cancelar as sobretaxas aplicadas a produtos brasileiros, como metais, aço e madeira.