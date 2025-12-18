Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DOSIMETRIA

Lula confirma veto em projeto que reduz pena de Bolsonaro

Presidente também negou qualquer acordo com Congresso para votação do projeto

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

18/12/2025 - 12:47 h | Atualizada em 18/12/2025 - 13:11
Presidente Lula (PT) discursando durante reunião ministerial
Presidente Lula (PT) discursando durante reunião ministerial -

O presidente Lula (PT) confirmou que vetará o projeto de lei da Dosimetria, que reduz a pena dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro de 2023 - a medida beneficia diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A confirmação foi feita diante dos jornalistas nesta quinta-feira, 18, durante conversa com os profissionais no Palácio do Planalto, em Brasília.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na ocasião, o petista também negou qualquer tipo de acordo entre o governo e o Congresso, que resultou na votação, e posteriormente, aprovação da matéria no Senado na noite de quarta, 17.

"Olha, se houve acordo com o governo, eu não fui informado. Então, se o presidente não foi informado, não houve acordo. Eu quero dizer a vocês, que com todo o respeito com o Congresso Nacional, na hora em que chegar na minha mesa, eu vetarei", disse o presidente.

O chefe do Executivo reiterou que os episódios ocorridos logo após a sua posse não devem ser esquecidos e defendeu que o tema permaneça em pauta no debate público

"Eu acho que nós precisamos levar muito a sério o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Tem gente que quer que a gente esqueça, mas, a gente não pode esquecer", disse Lula.

Leia Também:

Wagner rebate aliados após aprovação de PL que reduz pena de Bolsonaro
Veja como votaram os senadores da Bahia em PL que beneficia Bolsonaro
Lula pretende vetar PL da Dosimetria, que diminui a pena de Bolsonaro

O mandatário também complementou: "Porque, se a democracia esquecer da importância que ela tem para uma nação, a gente termina perdendo o jogo".

Em meio a tensão com o Congresso Nacional, o presidente ainda reforçou a autonomia entre os poderes e o respeito aos ritos.

"O Congresso tem o direito de fazer as coisas e eu tenho meu direito de vetar, depois, eles têm o direito de derrubar o meu veto ou não", concluiu o presidente.

Senadores aprovam PL que reduz pena de Bolsonaro

O plenário do Senado aprovou, na noite desta quarta-feira, 17, o Projeto de Lei da Dosimetria, que prevê a redução da pena de condenados envolvidos em ataques ao Estado Democrático de Direito, o que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ao todo, foram 48 votos favoráveis e 25 contrários. Além de Bolsonaro, os condenados pelo 8 de Janeiro também serão beneficiados com a lei, caso seja sancionada.

O que muda?

O texto aprovado pelo Senado estabelece um mecanismo para avançar na progressão do regime para quem cumpre pena por crimes contra o Estado Democrático de Direito.

Além disso, a redução de dois terços (2/3) da pena para os chamados "vândalos comuns" do 8 de Janeiro também é prevista na proposta aprovada pelo Senado.

O crime de tentativa de golpe Estado também deve sobrepor o de tentativa de abolição do Estado, caso a pessoa seja condenada pelos dois crimes, ponto que beneficia o ex-presidente Bolsonaro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Lula PL da Dosimetria

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente Lula (PT) discursando durante reunião ministerial
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Presidente Lula (PT) discursando durante reunião ministerial
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Presidente Lula (PT) discursando durante reunião ministerial
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Presidente Lula (PT) discursando durante reunião ministerial
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x