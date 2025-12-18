DOSIMETRIA
Lula confirma veto em projeto que reduz pena de Bolsonaro
Presidente também negou qualquer acordo com Congresso para votação do projeto
Por Gabriela Araújo
O presidente Lula (PT) confirmou que vetará o projeto de lei da Dosimetria, que reduz a pena dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro de 2023 - a medida beneficia diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
A confirmação foi feita diante dos jornalistas nesta quinta-feira, 18, durante conversa com os profissionais no Palácio do Planalto, em Brasília.
Na ocasião, o petista também negou qualquer tipo de acordo entre o governo e o Congresso, que resultou na votação, e posteriormente, aprovação da matéria no Senado na noite de quarta, 17.
"Olha, se houve acordo com o governo, eu não fui informado. Então, se o presidente não foi informado, não houve acordo. Eu quero dizer a vocês, que com todo o respeito com o Congresso Nacional, na hora em que chegar na minha mesa, eu vetarei", disse o presidente.
O chefe do Executivo reiterou que os episódios ocorridos logo após a sua posse não devem ser esquecidos e defendeu que o tema permaneça em pauta no debate público
"Eu acho que nós precisamos levar muito a sério o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Tem gente que quer que a gente esqueça, mas, a gente não pode esquecer", disse Lula.
Leia Também:
O mandatário também complementou: "Porque, se a democracia esquecer da importância que ela tem para uma nação, a gente termina perdendo o jogo".
Em meio a tensão com o Congresso Nacional, o presidente ainda reforçou a autonomia entre os poderes e o respeito aos ritos.
"O Congresso tem o direito de fazer as coisas e eu tenho meu direito de vetar, depois, eles têm o direito de derrubar o meu veto ou não", concluiu o presidente.
Senadores aprovam PL que reduz pena de Bolsonaro
O plenário do Senado aprovou, na noite desta quarta-feira, 17, o Projeto de Lei da Dosimetria, que prevê a redução da pena de condenados envolvidos em ataques ao Estado Democrático de Direito, o que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Ao todo, foram 48 votos favoráveis e 25 contrários. Além de Bolsonaro, os condenados pelo 8 de Janeiro também serão beneficiados com a lei, caso seja sancionada.
O que muda?
O texto aprovado pelo Senado estabelece um mecanismo para avançar na progressão do regime para quem cumpre pena por crimes contra o Estado Democrático de Direito.
Além disso, a redução de dois terços (2/3) da pena para os chamados "vândalos comuns" do 8 de Janeiro também é prevista na proposta aprovada pelo Senado.
O crime de tentativa de golpe Estado também deve sobrepor o de tentativa de abolição do Estado, caso a pessoa seja condenada pelos dois crimes, ponto que beneficia o ex-presidente Bolsonaro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes