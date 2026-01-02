Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é espancado em praia turística após acusação de roubo de celular

Policiais não conseguiram identificar o furto

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

02/01/2026 - 10:06 h | Atualizada em 02/01/2026 - 10:50
Imagem ilustrativa da imagem Homem é espancado em praia turística após acusação de roubo de celular
-

Um homem foi agredido por cerca de 15 banhistas, nesta quinta-feira, 1º, na Praia de Copacabana, altura do posto 2, no Rio de Janeiro. Populares o acusaram de roubar um celular.

Bombeiros de serviço na região correram até o calçadão e, ao identificarem a situação, acionaram a Polícia Militar. Segundo o órgão, após a chegada dos agentes do 19º BPM (Copacabana), o grupo se dispersou.

Não havia celular com o suspeito

Em seguida, o homem, que teve um corte no lado direito da cabeça, foi algemado e levado pelos militares dentro de uma viatura.

No entanto, apesar dos relatos, os militares não localizaram o celular e, portanto, não conseguiram confirmar o furto no momento da abordagem. A mulher, que supostamente teve o aparelhoo furtado, teria saído no início da confusão.

O caso foi registrado na delegacia e será apurado pela Polícia Civil.

agressão delegacia polícia militar Praia de Copacabana roubo segurança pública

x