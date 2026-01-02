Empresário é indiciado por violência doméstica contra companheira

Lucas Queiroz Abud - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um empresário identificado como Lucas Queiroz Abud foi indiciado pelo crime de lesão corporal contra a ex-companheira, Fabiana Gordilho. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, a investigação foi iniciada por causa de denúncias apresentadas pela vítima.

Abud foi indiciado ainda no dia 16 de dezembro, mas não compareceu à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM). Além dos depoimentos da vítima e testemunhas, foram analisados laudos oficiais, prontuários médicos, fotos e documentos de atendimentos médicos e tratamentos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Conforme as apurações, os episódios envolvendo Lucas e Fabiana indicariam a ocorrência de lesões corporais ocasionadas pelo empresário ao longo do relacionamento deles.

Análise do MP e sigilo

Segundo o portal Política Livre, os elementos reunidos foram considerados suficientes para o indiciamento na fase do inquérito. O caso será analisado pelo Ministério Público da Bahia, que vai decidir se aceita e apresenta denúncia à Justiça.

Em razão de sigilo, por se tratar de um caso de violência doméstica, mais detalhes do inquérito não foram divulgados pela polícia.