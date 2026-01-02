Grávida é detida com 29 celulares escondidos em fundo falso de bolsa

Foto ilustrativa - Foto: Divulgação Fiocruz

Uma mulher grávida foi detida na madrugada desta quinta-feira (data não informada) na Avenida Atlântica, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, após agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) encontrarem com ela 29 telefones celulares e uma máquina fotográfica profissional.

A suspeita foi levada para a Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat), junto com cinco possíveis vítimas estrangeiras — entre elas turistas polonesas e peruanas.

De acordo com a Seop, a ocorrência foi registrada por volta das 3h. Agentes que trabalhavam na região próxima ao hotel Copacabana Palace perceberam uma movimentação atípica no meio da multidão, acompanhada de gritos. As equipes se aproximaram e localizaram a mulher, que apresentava comportamento suspeito.

Material escondido

Durante a revista, os agentes encontraram:

29 celulares;

uma câmera profissional;

e uma carteira.

O material estava escondido em três bolsas com fundos falsos e envolto em papel-alumínio, o que, segundo os agentes, pode ter sido uma tentativa de impedir o rastreamento dos aparelhos.

A mulher foi encaminhada para a DEAT, onde o caso foi registrado. As cinco turistas estrangeiras que relataram ter sido vítimas de furto acompanharam a condução para prestar depoimento. As autoridades seguem apurando a participação da suspeita em outros crimes na região.