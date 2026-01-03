Morre jovem agredido por adolescentes no Réveillon em praia da Bahia

- Foto: Reprodução

Um jovem de 19 anos morreu, nesta sexta-feira, 2, após ser espancado por três adolescentes. A agressão aconteceu durante uma festa de Réveillon, na madrugada de quinta, 1º, na praia do Lugar Comum, em Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia.

Kauã da Silva dos Santos foi atingido por garrafas, socos e chutes durante uma confusão envolvendo pessoas que ele conhecia. Após as agressões, o jovem chegou a ir para casa e dormir.

Ao acordar, ele se queixou de fortes dores na cabeça e foi socorrido ao Hospital Municipal de Posto da Mata, mas não resistiu e morreu assim que deu entrada na unidade.

A causa da morte foi confirmada como traumatismo craniano, decorrente das agressões.

Três adolescentes foram presos

Ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial de Nova Viçosa apreendeu três adolescentes, um de 17 anos e dois de 16, na sexta-feira, 2. Eles responderão por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal seguida de morte.

Os adolescentes foram apresentados à autoridade policial para os procedimentos legais e permanecem à disposição do Poder Judiciário.

Além dos menores, outras duas pessoas também foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos. O corpo de Kauã foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas, onde passou por necropsia antes de ser liberado para sepultamento, que aconteceu na manhã deste sábado, 3, no cemitério de Posto da Mata.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer todas as circunstâncias do crime e a participação dos envolvidos.