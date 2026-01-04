Menu
POLÍCIA
VIOLÊNCIA

Bebê de 11 meses é vítima de bala perdida dentro de casa no revéillon

A criança, identificada como Esther Vitória, participava da celebração com a família na casa de amigos

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

04/01/2026 - 12:56 h
Imagem ilustrativa da imagem Bebê de 11 meses é vítima de bala perdida dentro de casa no revéillon
-

Uma bebê de 11 meses foi atingida por uma bala perdida enquanto estava no carrinho, dentro de uma casa, durante uma confraternização de Ano Novo na noite de 31 de dezembro, na Cidade Tiradentes, Zona Leste de São Paulo.

A criança, identificada como Esther Vitória, participava da celebração com a família na casa de amigos. A mãe da bebê, a cabeleireira Jennifer de Souza Freitas, contou ao g1 que o grupo jantava por volta de 23h50 quando ouviu um forte estampido. Logo em seguida, a filha começou a gritar.

“Eu ouvi um estouro muito alto e, imediatamente, minha filha começou a gritar de um jeito desesperado. Não era um choro comum”, relatou.

Preocupação

Inicialmente, a família imaginou que a criança tivesse sido pressionada por algum objeto ou picada por um inseto. Porém, ao levantar o vestido da bebê, a mãe percebeu um ferimento na barriga. Pouco depois, um projétil foi encontrado no chão, ao lado do carrinho.

A polícia trabalha com a hipótese de que o disparo tenha sido feito para o alto, fora da residência, e que a bala tenha caído e ricocheteado em um carrinho de churrasco antes de atingir a bebê. Esther foi internada, mas já recebeu alta médica.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou, em nota, que a Polícia Civil investiga a autoria do disparo. O projétil foi apreendido, e o caso foi registrado como disparo de arma de fogo e lesão corporal no 49º Distrito Policial (São Mateus). Até o momento, ninguém foi identificado como autor do tiro.

Risco de hemorragia

Após o ferimento, a bebê foi levada inicialmente para a UPA Tiradentes e, em seguida, transferida para o Hospital Santa Marcelina.

Segundo a mãe, os médicos explicaram que a bala não chegou a perfurar o corpo da criança, mas o impacto provocou risco de hemorragia interna.

