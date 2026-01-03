Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO ARIZONA

Corretora de imóveis é presa por golpe milionário na Bahia

Uma contadora envolvida no crime foi presa em dezembro

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

03/01/2026 - 20:31 h | Atualizada em 03/01/2026 - 21:28
Imagem ilustrativa da imagem Corretora de imóveis é presa por golpe milionário na Bahia
-

Uma mulher de 52 anos foi presa preventivamente, neste sábado, 3, por suspeita de envolvimento em golpes imobiliários que causaram prejuízo superior a R$ 2,5 milhões às vítimas. Ela foi localizada em uma residência no bairro Muchila, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandado expedido pelo Poder Judiciário, na Operação Arizona. A ação, conduzida pela 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana, apura uma fraude na venda de um imóvel rural avaliado em aproximadamente R$ 1,5 milhão.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Investigações em andamento

Outras duas investigações indicam o envolvimento da mulher em outros golpes com prejuízo calculado em cerca de R$ 1 milhão às vítimas. O caso tramita na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana.

Leia Também:

Alerta: Novo golpe no WhatsApp Web usa IA para roubar dados bancários
Férias para quem? Veja os 9 golpes mais aplicados no fim de ano
Tem processo na Justiça? Cuidado com o golpe do falso advogado

Durante a ação, os policiais apreenderam sete celulares, duas máquinas de cartão de crédito, cheques e chaves de imóveis. Segundo as apurações, parte dos valores obtidos de forma ilícita teria sido direcionada a uma pessoa jurídica vinculada a uma contadora suspeita, presa pela Polícia Civil em dezembro de 2025.

Além disso, houve bloqueio judicial de contas bancárias relacionadas aos investigados. A mulher permanece à disposição do Poder Judiciário.

Oitivas e diligências seguem em andamento para a completa elucidação do caso. A prisão foi realizada de forma integrada pela DRFR, vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), em conjunto com a 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana, com apoio de equipes do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Relembre a outra suspeita presa

Uma contadora, de 63 anos, e uma corretora de imóveis, de 52, foram flagradas em um esquema fraudulento que simulava a venda de uma fazenda na cidade de Castro Alves, no recôncavo baiano, causando um prejuízo de R$ 1,5 milhão a um comprador.

A contadora foi presa no dia 22 de dezembro. Já a corretora, apontada como mentora do golpe, estava sendo procurada pela polícia.

As investigações apontam que a contadora fingia ser a inventariante responsável pelo espólio da fazenda, dando aparência de legalidade à transação. A vítima, acreditando na negociação, realizou diversas transferências bancárias que totalizaram R$ 1,5 milhão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

feira de santana fraude golpes imobiliários investigações criminais prejuízo financeiro prisão preventiva

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Foragido por tráfico é capturado em praia de São Tomé de Paripe; vídeo

Play

Influenciador baiano é baleado durante festa paredão na Bahia

Play

Drogas e objetos proibidos são apreendidos no Festival Virada Salvador

Play

Polícia desmonta acampamento de facção e apreende armas na Bahia

x