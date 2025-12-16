Tem processo na Justiça? Cuidado com o golpe do falso advogado

Os criminosos acionam vítimas através de aplicativos de mensagens - Foto: Divulgação | Agência Brasil

Quem tem processo correndo na Justiça, precisa redobrar a atenção com uma nova modalidade de ação criminal: o golpe do falso advogado. A ação geralmente acontece em aplicativos de mensagens e as vítimas são contatadas a partir de dados públicos de processos judiciais.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) explica que criminosos criam um perfil falso de um profissional regularmente inscrito na OAB, e usa seu nome, imagem e informações profissionais reais.

Após isso, criminosos enviam mensagens para as vítimas simulando vitórias em ações judiciais e pedem dinheiro adiantado para o pagamento de taxas, custas ou impostos, para liberar o suposto valor, geralmente via Pix. Muitas vezes, até enviam documentos falsos e até links maliciosos que podem clonar celular e roubar dados.

“Sempre desconfie de contatos enviados por mensagem que pedem pagamentos de taxas com urgência. Neste golpe, geralmente o número em que chega a mensagem é diferente do número de seu real advogado. O mais importante é: se tiver qualquer dúvida, ligue diretamente para seu advogado para esclarecimentos ou, se possível, faça uma chamada de vídeo ou tente encontrá-lo presencialmente”, alerta Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços e Segurança da Febraban.

Faria ainda alerta que o criminoso costuma pedir informações sigilosas, como número de identidade, senhas bancárias, número de cartão de crédito, entre outras.

Vicente de Chiara, diretor jurídico da Febraban, afirma que a Justiça não cobra valores antecipados para liberar indenizações ou resolver pendências processuais. “Caso sofra esta tentativa de golpe, tire prints das mensagens, da chave Pix enviada pelo golpista e do número do telefone e faça um boletim de ocorrência”, aconselha.

Veja como se defender do golpe do falso advogado

1. Fique atento se receber uma mensagem de um número desconhecido afirmando ser de seu advogado ou de um representante do escritório de advocacia

2. Desconfie se nesta mensagem for solicitado o pagamento de taxa para a liberação de um processo judicial. Lembre-se: a Justiça não cobra valores antecipados para liberar indenizações ou resolver pendências processuais

3. Também desconfie se houver pressão para que o pagamento seja feito com urgência

4. Nunca passe informações pessoais e financeiras por mensagens

5. Se tiver qualquer dúvida, ligue diretamente para seu advogado e não fique conversando por mensagens. De preferência, faça uma chamada de vídeo para seu advogado ou marque de ir presencialmente em seu escritório.