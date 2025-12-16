De viagens a carros: sugar babies faturam milhões em PIX e mimos

Presentes físicos e experiências somaram cerca de R$ 4 milhões, - Foto: Reproduçã | DPL News

Um mercado que vem dando muito lucro no Brasil e na América Latina têm se destacado pelos altos ganhos em 2025. Diferentemente do mercado financeiro, esse setor se sobressai, principalmente por seus rendimentos em um curto prazo: esse é o mundo sugar, que só neste ano recebeu R$ 10 milhões em transferências via PIX e presentes.

O levantamento realizado pelo MeuPatrocínio, maior plataforma de relacionamento sugar da América Latina, revelou que o ganho das 1,8 mil Sugar Babies cadastradas em 2025 é reerente ao somatório de todos os ganhos das usuárias que responderam a pesquisa.

Do valor total, mais de R$ 6 milhões foram de transferências via PIX. Essas quantias são usadas principalmente em despesas recorrentes como academia, mensalidades universitárias, procedimentos estéticos, viagens e custos do dia a dia.

Já os presentes físicos e experiências somaram cerca de R$ 4 milhões, incluindo bolsas de grife, carros, joias, smartphones, passagens aéreas e hospedagens de alto padrão.

De acordo com Caio Bittencourt, especialista em comportamento afetivo e relacionamentos do MeuPatrocínio, o Sugar Daddy se preocupa com o bem-estar da sua parceira sem que ela precise pedir.

“Ele sabe exatamente o que ela deseja e faz questão de oferecer uma vida repleta de experiências e mimos. Elas não precisam esperar uma data especial para serem surpreendidas, porque são mimadas o tempo todo”, explica ele.

Relacionamentos duradouros são mais rentáveis

Em casos de relacionamentos mais estáveis e recorrentes, esse valor mensal ultrapassa facilmente R$ 5 mil, patamar que o especialista já classifica como típico de acordos sugar estruturados. “É uma pena para quem ainda não descobriu o conforto e o luxo proporcionados pelos Sugar Daddies”, destaca.

Os dados revelam uma mudança na curva nos relacionamentos no mercado sugar marcado por acordos claros, transparência financeira e ausência de joguinhos emocionais. Essa alteração fica ainda mais evidente no levantamento nacional realizado pelo MeuPatrocínio, em que o Brasil ultrapassou a marca de 18,4 milhões de usuários na plataforma em 2025, 2.965.422 novos perfis em apenas dois anos, um crescimento de +19,15% em relação aos 15,48 milhões registrados em 2023.

Para muitas mulheres, o modelo sugar tem sido uma alternativa mais objetiva e segura em comparação a relacionamentos tradicionais, que envolvem altos custos emocionais e financeiros.

“Hoje, muitas mulheres valorizam estar com homens bem-sucedidos, que ofereçam segurança, maturidade e um estilo de vida alinhado com o que elas desejam. Afinidade também é sobre objetivos, valores e visão de futuro, isso é compatibilidade”, pontua o especialista.

O crescimento dos valores movimentados em 2025 mostra que o modelo de relacionamento sugar deixou de ser tabu e passou a refletir uma nova lógica de afeto e liberdade financeira.