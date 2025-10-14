Menu
ENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Carro novo todo ano: descubra o mimo de luxo que os sugar daddies dão às suas parceiras

Pesquisas revelam que 23% das Sugar Babies já ganharam um automóvel de presente

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

14/10/2025 - 15:32 h
Imagem ilustrativa da imagem Carro novo todo ano: descubra o mimo de luxo que os sugar daddies dão às suas parceiras
-

Viajar, ganhar joias e desfilar em restaurantes caros pode até parecer fantasia, mas para muitas mulheres cadastradas no MeuPatrocínio — maior site de relacionamentos Sugar da América Latina — essa é apenas a rotina. E, entre os presentes mais cobiçados, um se destaca: o carro dos sonhos.

Segundo Caio Bittencourt, especialista em comportamento afetivo e relacionamentos da plataforma, presentear com automóveis é algo comum entre os Sugar Daddies.

“Para eles, dar um carro não é nada demais. Muitos trocam o veículo da parceira todo ano. É uma forma de valorizar, oferecer conforto e mostrar que reconhecem o que elas merecem”, explica.

Há também casos em que as Sugar Babies já possuíam um carro, mas os Daddies decidiram substituí-lo por um modelo mais sofisticado. Para eles, conforto e status são parte do pacote — e o presente precisa estar à altura da relação.

Os carros mais desejados (e presenteados) do lifestyle Sugar

Uma pesquisa realizada em setembro de 2025 com mais de 1.500 usuárias do MeuPatrocínio revelou que 23% delas já ganharam um automóvel de um Sugar Daddy. Entre os modelos mais citados, seis aparecem como os queridinhos desse universo de luxo e generosidade:

  • Jeep Renegade – Moderno e versátil, é o SUV urbano mais presenteado.
  • Nissan Kicks – Confortável e elegante, é o preferido de quem busca praticidade sem abrir mão do estilo.
  • BMW Série 1 ou X1 (seminovos) – Símbolo de status e independência, os modelos da BMW costumam marcar fases especiais da relação.
  • Mercedes-Benz Classe C ou A – Clássicos entre os Daddies de gosto refinado, unem luxo e discrição.
  • Audi A3 ou Q3 (seminovos) – Elegância e prestígio em versões sofisticadas, mas sem exageros.
  • Fiat Pulse / Fastback (top de linha) – Nacionais com visual esportivo e sensação de exclusividade, ideais para quem prefere impressionar com sutileza.

Muito além do carro: o estilo de vida que encanta

Os presentes variam, mas a lógica é sempre a mesma: o Sugar Daddy atento descobre o que melhor se encaixa na vida da parceira — e transforma desejo em realidade.

Para muitas, mais do que luxo, esses gestos representam cuidado, parceria e uma nova forma de viver o amor com conforto e segurança.

carro de luxo presentes Sugar Babies sugar daddies

x