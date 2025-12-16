Férias para quem? Veja os 9 golpes mais aplicados no fim de ano

Final de ano é uma ótima oportunidade para criminosos colocarem em práticas golpes financeiros - Foto: Alfred Muller | Pixabay

Final de ano costuma ser um período em que os brasileiros aumentam o volume de compras e aproveitam para se organizar financeiramente para encerrar o final do ano no azul e iniciar 2026 com o pé direito.

Entretanto, essa também é uma ótima oportunidade para criminosos colocarem em práticas golpes financeiros mais comuns nesta época do ano.

Os golpes mais comuns costumam usar técnicas de engenharia social, falsificação de páginas e outros. Outros, entretanto, costumam vir acompanhados com informações públicas, como a do golpe do falso advogado.

Veja a lista de golpes mais comuns no fim de ano

Phishing ou golpe do link falso

O phishing consiste na tentativa do criminoso de obter senhas e dados pessoais da vítima por meio do envio de e-mails, banners, SMS e mensagens no WhatsApp com links suspeitos. Essas mensagens podem disfarçar sorteios, cobranças urgentes, pedidos de alteração de senha por tentativas de invasão ou solicitações de atualização de dados para manutenção de conta.

Golpe das entregas

Os criminosos entram em contato com o consumidor por meio de mensagem SMS, e-mail ou WhatsApp, alegando que há taxas adicionais a serem pagas para liberar um suposto produto comprado online.Em seguida, enviam um link que direciona para páginas que solicitam pagamentos indevidos ou roubam informações pessoais.

Em alguns casos, o consumidor realmente fez uma compra segura e, por coincidência, recebe uma tentativa de golpe dos Correios enquanto espera seu pedido. Contudo, há situações em que a vítima adquiriu o produto em um site fraudulento – que nunca entregará o item – e os criminosos tentam extorquir ainda mais dinheiro dela com o golpe dos Correios.

Trojan bancário

Ao clicar em um link enviado por phishing, programas maliciosos podem se infiltrar em dispositivos, como celulares ou notebooks, roubando informações financeiras, como senhas e números de cartões de crédito, e monitorando atividades online de forma discreta.

Golpe do Airbnb ou aluguel falso

Um site falso de plataformas de aluguel de imóveis, utilizando nomes como Airbnb ou Booking, oferece aluguéis de apartamentos atraentes, insistindo que o visitante faça uma transferência para um agente para confirmar sua reserva, resultando em prejuízo financeiro. Além do Airbnb, os criminosos simulam outros sites ligados a plataformas de viagem.

Golpe do WhatsApp

Um criminoso se passa por funcionário de uma empresa e oferece serviços, pedindo a confirmação de um código ou número de protocolo, que na verdade será usado para acessar sua conta.

Golpe da falsa central e do gerente

No “golpe do gerente”, o criminoso entra em contato com a vítima se passando pelo gerente do banco e utiliza dados reais do cliente, muitas vezes obtidos em vazamentos, para dar credibilidade à abordagem.

Em seguida, afirma que identificou uma suposta tentativa de golpe e solicita senhas ou códigos do aplicativo bancário para “reverter” o problema. É nesse momento que ocorre o golpe de fato: ao obter essas informações, o criminoso assume a conta da vítima, realiza transferências, contrata empréstimos e causa prejuízos em poucos minutos.

Uso indevido de marcas

O criminoso faz contato por telefone, e-mail ou mensagem, se passando por representante de um banco conhecido e respeitável. Com um discurso persuasivo, tenta convencê-lo a passar informações pessoais e confidenciais, como senhas, dados bancários e informações de cartão.

Perfil falso de amigo ou familiar

Os golpistas utilizam imagens de pessoas conhecidas com números de celulares diferentes, se passando por pessoas próximas, simulando uma situação financeira urgente, doença ou acidente para pedir dinheiro.

Como se proteger: Desconfie de números desconhecidos e confirme a situação diretamente com a pessoa conhecida via ligação ou chamada de vídeo.