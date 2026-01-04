Menu
NOVO AMOR

Gracyanne Barbosa assume affair após separação com Belo

A influenciadora falou abertamente sobre seu novo romance

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

04/01/2026 - 17:53 h
A famosa estava solteira desde 2024 -

Gracyanne Barbosa abriu o coração e revelou que está vivendo um novo amor. Ex-mulher do cantor Belo, a influenciadora afirmou que possui uma relação discreta, mas está muito feliz com o desenrolar do affair.

“Sim. Estou vivendo e estou muito feliz. Estou num momento incrível. Muito feliz mesmo, mas não tem a ver com ele”, disse ela em entrevista à revista ‘Quem’, sem revelar a identidade do novo amado.

Entretanto, internautas suspeitam de que um rapaz loiro e musculoso seja o affair da famosa, já que ele aparece em clima íntimo com ela em alguns registros da celebração das festas de fim de ano. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, ele se chama Gabriel Cardoso e tem 35 anos.

Gracyanne e seu novo affair
Gracyanne e seu novo affair | Foto: Reprodução | Instagram

Vale lembrar que a ex-BBB não assume um relacionamento desde abril de 2024, quando terminou seu casamento com o cantor Belo. Os dois ficaram juntos por cerca de 16 anos e ainda mantém uma boa relação.

