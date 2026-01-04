Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIRALIZOU

Ratinho confundido com Nicolás Maduro em jornal? Apresentador reage

Imagem teve ampla repercussão nas redes sociais

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

04/01/2026 - 14:16 h
Apresentador Ratinho é confundido com Nicolas Maduro em montagem que viralizou
Apresentador Ratinho é confundido com Nicolas Maduro em montagem que viralizou -

Entre as várias notícias veiculadas na imprensa internacional sobre a operação dos Estados Unidos na Venezuela, que culminou com a prisão do presidente Nicolás Maduro, um meme acabou chamado atenção dos internautas que acompanhavam o desenrolar de informações ao longo do sábado, 3.

Uma publicação nas redes sociais sugeriu que um jornal chileno confundiu o líder venezuelano com o apresentador brasileiro Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A foto passou a circular amplamente nas redes sociais, levando diversos internautas a acreditarem que se tratava de uma imagem verdadeira.

Verdade ou mentira?

No entanto, a imagem em questão se trata de uma montagem. O trecho original foi exibido pelo telejornal Meganoticias, do Chile, em fevereiro de 2024.

Naquela oportunidade, o canal exibiu uma reportagem sobre países aliados da Rússia e da Ucrânia, que estão em guerra desde fevereiro de 2022.

Leia Também:

Fafo: entenda a gíria utiliza por Donald Trump após captura de Maduro
Prisão onde Maduro aguarda julgamento já hospedou ex-presidente da CBF
Papa defende soberania da Venezuela após prisão de Maduro

Outra troca

Na versão manipulada, além da troca de Maduro por Ratinho, o presidente da China, Xi Jinping, é retratado como o Ursinho Pooh, da série de animação infantil.

Porém, na exibição original, as fotos de Xi Jinping e Nicolás Maduro aparecem corretamente ao lado de Ebrahim Raisi, então presidente do Irã, e Alexander Lukashenko, presidente da Bielorrússia.

Montagem mostra Ratinho no lugar de Nicolás Maduro e Ursinho Pooh ao invés de Xi Jinping
Montagem mostra Ratinho no lugar de Nicolás Maduro e Ursinho Pooh ao invés de Xi Jinping | Foto: Reprodução/X

Apresentador reagiu

Ratinho, que tem 69 anos, reagiu após à imagem viralizar. O próprio apresentador compartilhou a imagem e escreveu: “Só o que me faltava, viu?”.

A brincadeira gerou diversas reações. “O importante é os Estados Unidos não confundirem”, disse uma pessoa. “Tem que fazer DNA”, afirmou outra.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Cacetadasdoratinho (@cacetadadoratinho)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

estados unidos fake news memes Nicolás Maduro Ratinho venezuela

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Apresentador Ratinho é confundido com Nicolas Maduro em montagem que viralizou
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Apresentador Ratinho é confundido com Nicolas Maduro em montagem que viralizou
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Apresentador Ratinho é confundido com Nicolas Maduro em montagem que viralizou
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Apresentador Ratinho é confundido com Nicolas Maduro em montagem que viralizou
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

x