Ratinho confundido com Nicolás Maduro em jornal? Apresentador reage
Imagem teve ampla repercussão nas redes sociais
Por Yuri Abreu
Entre as várias notícias veiculadas na imprensa internacional sobre a operação dos Estados Unidos na Venezuela, que culminou com a prisão do presidente Nicolás Maduro, um meme acabou chamado atenção dos internautas que acompanhavam o desenrolar de informações ao longo do sábado, 3.
Uma publicação nas redes sociais sugeriu que um jornal chileno confundiu o líder venezuelano com o apresentador brasileiro Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho.
A foto passou a circular amplamente nas redes sociais, levando diversos internautas a acreditarem que se tratava de uma imagem verdadeira.
Verdade ou mentira?
No entanto, a imagem em questão se trata de uma montagem. O trecho original foi exibido pelo telejornal Meganoticias, do Chile, em fevereiro de 2024.
Naquela oportunidade, o canal exibiu uma reportagem sobre países aliados da Rússia e da Ucrânia, que estão em guerra desde fevereiro de 2022.
Leia Também:
Outra troca
Na versão manipulada, além da troca de Maduro por Ratinho, o presidente da China, Xi Jinping, é retratado como o Ursinho Pooh, da série de animação infantil.
Porém, na exibição original, as fotos de Xi Jinping e Nicolás Maduro aparecem corretamente ao lado de Ebrahim Raisi, então presidente do Irã, e Alexander Lukashenko, presidente da Bielorrússia.
Apresentador reagiu
Ratinho, que tem 69 anos, reagiu após à imagem viralizar. O próprio apresentador compartilhou a imagem e escreveu: “Só o que me faltava, viu?”.
A brincadeira gerou diversas reações. “O importante é os Estados Unidos não confundirem”, disse uma pessoa. “Tem que fazer DNA”, afirmou outra.
