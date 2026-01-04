Ratinho confundido com Nicolás Maduro em jornal? Apresentador reage

Apresentador Ratinho é confundido com Nicolas Maduro em montagem que viralizou - Foto: Montagem | Lourival Ribeiro, Francisco Cepêda/SBT e Ricardo Stuckert/PR

Entre as várias notícias veiculadas na imprensa internacional sobre a operação dos Estados Unidos na Venezuela, que culminou com a prisão do presidente Nicolás Maduro, um meme acabou chamado atenção dos internautas que acompanhavam o desenrolar de informações ao longo do sábado, 3.

Uma publicação nas redes sociais sugeriu que um jornal chileno confundiu o líder venezuelano com o apresentador brasileiro Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A foto passou a circular amplamente nas redes sociais, levando diversos internautas a acreditarem que se tratava de uma imagem verdadeira.

Verdade ou mentira?

No entanto, a imagem em questão se trata de uma montagem. O trecho original foi exibido pelo telejornal Meganoticias, do Chile, em fevereiro de 2024.

Naquela oportunidade, o canal exibiu uma reportagem sobre países aliados da Rússia e da Ucrânia, que estão em guerra desde fevereiro de 2022.

Outra troca

Na versão manipulada, além da troca de Maduro por Ratinho, o presidente da China, Xi Jinping, é retratado como o Ursinho Pooh, da série de animação infantil.

Porém, na exibição original, as fotos de Xi Jinping e Nicolás Maduro aparecem corretamente ao lado de Ebrahim Raisi, então presidente do Irã, e Alexander Lukashenko, presidente da Bielorrússia.

Montagem mostra Ratinho no lugar de Nicolás Maduro e Ursinho Pooh ao invés de Xi Jinping | Foto: Reprodução/X

Apresentador reagiu

Ratinho, que tem 69 anos, reagiu após à imagem viralizar. O próprio apresentador compartilhou a imagem e escreveu: “Só o que me faltava, viu?”.

A brincadeira gerou diversas reações. “O importante é os Estados Unidos não confundirem”, disse uma pessoa. “Tem que fazer DNA”, afirmou outra.