MUNDO
TENSÃO POLÍTICA

Fafo: entenda a gíria utiliza por Donald Trump após captura de Maduro

Perfil oficial da Casa Branca utilizou o termo em uma publicação recente

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

04/01/2026 - 14:03 h
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

O perfil oficial da Casa Branca nas redes sociais compartilhou uma publicação após a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, com a legenda “No Games. Fafo”. Em português, a postagem significa “Sem jogos”, enquanto a gíria Fafo é uma abreviação de “F*ck Around and Find Out”, que equivale ao ditado brasileiro que diz “quem brinca com fogo acaba se queimando”.

A expressão já havia sido utilizada em outros contextos, como quando o presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou a Colômbia com a imposição de tarifas após o país se recusar a aceitar voos militares transportando cidadãos deportados.

Leia Também:

Netanyahu elogia Trump por ataque que prendeu Maduro
Kamala chama Maduro de “ditador brutal”, mas critica ataque de Trump
Próximo alvo? Trump ameaça presidente após invasão na Venezuela

Além disso, em setembro do ano passado, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, utilizou o termo como uma mensagem aos inimigos do país.

