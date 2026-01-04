Fafo: entenda a gíria utiliza por Donald Trump após captura de Maduro

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Daniel Torok | Official White House

O perfil oficial da Casa Branca nas redes sociais compartilhou uma publicação após a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, com a legenda “No Games. Fafo”. Em português, a postagem significa “Sem jogos”, enquanto a gíria Fafo é uma abreviação de “F*ck Around and Find Out”, que equivale ao ditado brasileiro que diz “quem brinca com fogo acaba se queimando”.

A expressão já havia sido utilizada em outros contextos, como quando o presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou a Colômbia com a imposição de tarifas após o país se recusar a aceitar voos militares transportando cidadãos deportados.

Além disso, em setembro do ano passado, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, utilizou o termo como uma mensagem aos inimigos do país.