Próximo alvo? Trump ameaça presidente após invasão na Venezuela

Presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Daniel Torok

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou um recado neste sábado, 3, ao mandatário da Colômbia, Gustavo Petro, após as forças de seguranças norte-americanas capturarem Nicolás Maduro e sua esposa na madrugada de hoje.

Em coletiva na Flórida, o republicano afirmou que Petro, primeiro político de esquerda a governar a Colômbia, "tem que ficar esperto".

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Ele [Gustavo Petro] tem rotas de cocaína, tem fábricas onde é produzida cocaína, então eu mantenho o que eu disse anteriormente: ele está produzindo cocaína e depois enviando para os EUA, então, sim, tem que ficar esperto", afirmou Trump ao responder à pergunta de um jornalista.

Gestão e controle

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os EUA vão governar a Venezuela após a prisão de Nicolás Maduro, coordenada pelos Estados Unidos. O presidente deu mais detalhes sobre a operação que levou à captura de Maduro e sua esposa, Cilia Flores, na mesma coletiva de imprensa.

Apesar da fala, ele não deixou claro como isso será feito, sob qual autoridade ou com que tipo de acordos. “Não queremos que outra pessoa assuma o poder e continuemos na mesma situação que tivemos nos últimos anos. Portanto, vamos governar o país. Vamos governar o país até que possamos fazer uma transição de poder".

Trump também confirmou que os EUA vai ter empresas atuando para mexer com a estrutura do petróleo venezuelano. "Vamos levar nossas maiores companhias de petróleo dos EUA. Vão consertar a infraestrutura do petróleo e fazer dinheiro para o país", disse ele em coletiva.

