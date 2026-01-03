MANDOU RECADO
EUA x Venezuela: Interina faz forte exigência após captura de Maduro
Delcy Rodriguez afirmou que país vai se defender da ocupação dos EUA
Por Yuri Abreu
A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez, fez uma exigência aos Estados Unidos, neste sábado, 3, após o então ocupante do cargo, Nicolás Maduro, ser capturado pelas forças de segurança norte-americanas, comandadas por Donald Trump.
Em um pronunciamento transmitido na televisão pública, ela afirmou que o país vizinho ao Brasil "nunca será colônia de nenhuma nação" e que os EUA libertem Maduro, a quem chamou de "único presidente da Venezuela".
Ela ainda comparou a captura de Maduro a um "sequestro" promovido pelo governo Trump. "A Venezuela só tem um presidente: Nicolás Maduro", disse Rodríguez.
A declaração ocorreu após Trump anunciar que Washington pretende assumir interinamente o controle do país até a realização de uma transição.
Resistência
No mesmo pronunciamento, Rodriguez convocou apoiadores de Nicolás Maduro e a população do país a "resistir" à ofensiva dos Estados Unidos contra o governo do país.
A presidente interina entregou um plano de defesa ao Conselho de Defesa da Nação para proteger "os recursos naturais, o território e o povo venezuelano".
"Estamos dispostos a ter relações de respeito, a ter relações no marco da legalidade internacional (...), mas é complicado manter esse tipo de relacionamento após um atentado contra a Venezuela. (...) O povo da Venezuela encontrará caminho pela paz, e se eles precisam fazer uso da força, da violência, isso lhes tira a razão", disse a chefe interina da Venezuela.
