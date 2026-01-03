INTERNACIONAL
Invasão na Venezuela: Jerônimo monitora baianos após captura de Maduro
Governo da Bahia diz estar em articulação com a Embaixada do Brasil no país vizinho
Por Yuri Abreu
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou neste sábado, 3, que está acompanhando de perto a situação dos baianos em território venezuelano, após o país vizinho ao Brasil sofrer uma invasão por parte dos Estados Unidos.
Na ofensiva, o então presidente do país, Nicolás Maduro e sua esposa foram capturados pelas forças de segurança comandadas pelo presidente norte-americano, Donald Trump.
Em nota divulgada na tarde de hoje, o governo da Bahia informou que está em articulação com a Embaixada do Brasil na Venezuela, bem como outros órgãos do governo federal.
"[...] acompanhando a situação de baianos que se encontram naquele país, a fim de identificar eventuais necessidades e garantir que recebam o devido apoio institucional", diz um trecho do informe.
Esforços diplomáticos
Ainda na nota, a gestão estadual, "em alinhamento com o governo do Brasil e com o Presidente Lula", manteve a postura crítica ao ataque sofrido pela Venezuela por parte dos Estados Unidos.
A preocupação, neste momento, é a de que a crise no país vizinho não escale para uma situação de maior instabilidade e violência. Por isso, segundo o governo da Bahia, todos os esforços diplomáticos do governo do Brasil estão sendo realizados e contando com o apoio do Palácio de Ondina.
"A defesa do diálogo, do multilateralismo e da autodeterminação dos povos fazem parte de uma marca histórica do Brasil e da Bahia, especialmente no que diz respeito aos interesses humanitários e o fortalecimento da soberania nacional", ressalta a nota.
