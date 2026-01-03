Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INTERNACIONAL

Invasão na Venezuela: Jerônimo monitora baianos após captura de Maduro

Governo da Bahia diz estar em articulação com a Embaixada do Brasil no país vizinho

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

03/01/2026 - 16:33 h | Atualizada em 03/01/2026 - 18:31
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT)
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou neste sábado, 3, que está acompanhando de perto a situação dos baianos em território venezuelano, após o país vizinho ao Brasil sofrer uma invasão por parte dos Estados Unidos.

Na ofensiva, o então presidente do país, Nicolás Maduro e sua esposa foram capturados pelas forças de segurança comandadas pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Trump diz que EUA vão governar Venezuela e irá controlar o petróleo
Petróleo, China e poder: o que levou Trump a agir na Venezuela
Ataque à Venezuela deixa poucos feridos e não causa mortes, diz Trump
Jerônimo se junta a Lula e critica ação dos EUA que capturou Maduro

Em nota divulgada na tarde de hoje, o governo da Bahia informou que está em articulação com a Embaixada do Brasil na Venezuela, bem como outros órgãos do governo federal.

"[...] acompanhando a situação de baianos que se encontram naquele país, a fim de identificar eventuais necessidades e garantir que recebam o devido apoio institucional", diz um trecho do informe.

Esforços diplomáticos

Ainda na nota, a gestão estadual, "em alinhamento com o governo do Brasil e com o Presidente Lula", manteve a postura crítica ao ataque sofrido pela Venezuela por parte dos Estados Unidos.

A preocupação, neste momento, é a de que a crise no país vizinho não escale para uma situação de maior instabilidade e violência. Por isso, segundo o governo da Bahia, todos os esforços diplomáticos do governo do Brasil estão sendo realizados e contando com o apoio do Palácio de Ondina.

"A defesa do diálogo, do multilateralismo e da autodeterminação dos povos fazem parte de uma marca histórica do Brasil e da Bahia, especialmente no que diz respeito aos interesses humanitários e o fortalecimento da soberania nacional", ressalta a nota.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Governo da Bahia (@govba)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Donald Trump EUA Jerônimo Rodrigues Nicolás Maduro venezuela

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT)
Play

Em vídeo, Milei reage a ataque dos EUA à Venezuela com críticas a Lula

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT)
Play

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT)
Play

Prefeito promete Calcinha Preta, entrega samba e revolta população

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT)
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

x