Invasão na Venezuela: Jerônimo monitora baianos após captura de Maduro

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou neste sábado, 3, que está acompanhando de perto a situação dos baianos em território venezuelano, após o país vizinho ao Brasil sofrer uma invasão por parte dos Estados Unidos.

Na ofensiva, o então presidente do país, Nicolás Maduro e sua esposa foram capturados pelas forças de segurança comandadas pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

Em nota divulgada na tarde de hoje, o governo da Bahia informou que está em articulação com a Embaixada do Brasil na Venezuela, bem como outros órgãos do governo federal.

"[...] acompanhando a situação de baianos que se encontram naquele país, a fim de identificar eventuais necessidades e garantir que recebam o devido apoio institucional", diz um trecho do informe.

Esforços diplomáticos

Ainda na nota, a gestão estadual, "em alinhamento com o governo do Brasil e com o Presidente Lula", manteve a postura crítica ao ataque sofrido pela Venezuela por parte dos Estados Unidos.

A preocupação, neste momento, é a de que a crise no país vizinho não escale para uma situação de maior instabilidade e violência. Por isso, segundo o governo da Bahia, todos os esforços diplomáticos do governo do Brasil estão sendo realizados e contando com o apoio do Palácio de Ondina.

"A defesa do diálogo, do multilateralismo e da autodeterminação dos povos fazem parte de uma marca histórica do Brasil e da Bahia, especialmente no que diz respeito aos interesses humanitários e o fortalecimento da soberania nacional", ressalta a nota.