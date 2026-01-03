Jerônimo se junta a Lula e critica ação dos EUA que capturou Maduro

- Foto: Divulgação/Flickr Jerônimo Rodrigues

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), criticou na manhã deste sábado, 3, a operação militar dos Estados Unidos que resultou na captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

Alinhado ao posicionamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jerônimo afirmou que mais um país latino-americano “sofreu uma grave agressão de uma potência estrangeira” e disse estar acompanhando a situação dos brasileiros que vivem na Venezuela.

Alinho-me ao posicionamento do governo brasileiro, que, por meio do presidente Lula, manifestou oposição firme ao ocorrido. O Governo da Bahia está atuando para identificar a situação dos baianos que se encontram na Venezuela e está preparado para que suas necessidades sejam atendidas pela Embaixada do Brasil naquele país, escreveu nas redes sociais. Jerônimo Rodrigues - Governador

O petista destacou ainda que a defesa do diálogo, do multilateralismo e da autodeterminação dos povos “orienta historicamente a política externa brasileira e também a atuação do Governo da Bahia em temas de interesse humanitário e internacional".

“O Brasil e a Bahia seguem firmes na defesa da paz, da solidariedade entre os povos e do respeito entre as nações como únicos caminhos legítimos para a justiça e a estabilidade internacional”, concluiu o governador.