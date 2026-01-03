Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

"Grande dia": bolsonaristas baianos comemoram queda de Maduro

Capitão Alden, Diego Castro e Leandro de Jesus elogiaram ação de Trump

Ane Catarine

Por Ane Catarine

03/01/2026 - 9:47 h | Atualizada em 03/01/2026 - 10:49
Imagem ilustrativa da imagem "Grande dia": bolsonaristas baianos comemoram queda de Maduro
-

Deputados bolsonaristas baianos comemoraram, na manhã deste sábado, 3, o que chamaram de “grande dia” em referência à ação do governo de Donald Trump que levou à captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

O deputado federal Capitão Alden (PL) afirmou, em nota enviada à imprensa, que a ação dos Estados Unidos marca a “queda do regime ditatorial de Maduro e um despertar da América do Sul”.

“Chegou o fim da ditadura de Maduro. O que ocorre hoje na Venezuela representa mais do que a queda de um tirano. Representa o início de um despertar de uma região cansada de miséria”, afirmou.

Alden também comparou a postura do presidente norte-americano Donald Trump à do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), antigo aliado de Maduro. Para o bolsonarista, ao contrário de Trump, o petista atua para fomentar regimes ditatoriais.

“É impossível ignorar o contraste com a postura do governo brasileiro. O presidente Lula tem feito gestos reiterados a regimes opressores. O Brasil tem contribuído política e financeiramente para sustentar esses regimes”, completou.

Já o deputado estadual Leandro de Jesus (PL) usou as redes sociais para afirmar que a ação dos Estados Unidos é a porta de entrada para a “liberdade” da Venezuela.

“Que seja o início da liberdade do povo venezuelano e da condenação daqueles que se alimentam do sofrimento das pessoas. Viva a liberdade”, escreveu.

Também nas redes sociais, o deputado estadual Diego Castro (PL) fez referência à polêmica da propaganda das Havaianas, afirmando que o episódio mostra que “2026 começou com o pé direito”.

Tags:

Bahia bolsonarismo Donald Trump Nicolás Maduro oposição pl Política venezuela

