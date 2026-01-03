Menu
ATAQUE MILITAR

URGENTE: Trump ataca Venezuela e captura Nicolás Maduro

O presidente dos Estados Unidos confirmou a captura do ditador venezuelano

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/01/2026 - 7:11 h | Atualizada em 03/01/2026 - 7:27
Nicolás Maduro, e sua esposa foram capturados durante a invasão
Nicolás Maduro, e sua esposa foram capturados durante a invasão

Os Estados Unidos atacou a Venezuela na madrugada deste sábado, 3. A informação foi confirmada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, através de um post na rede social Truth Social.

O parlamentar alegou que o ditador venezuelano, Nicolás Maduro, e sua esposa foram capturados durante a invasão. “Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em grande escala contra a Venezuela e o seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi, juntamente com a sua esposa, capturado e levado para fora do país”, escreveu Trump.

Trump ainda afirmou que dará mais detalhes sobre a operação militar durante uma coletiva de imprensa, marcada para às 13 horas deste sábado, 13, no resort de Mar-a-Lago, na Flórida, nos Estados Unidos.

Trump revelou que dará detalhes sobre o ataque
Trump revelou que dará detalhes sobre o ataque | Foto: Saul Loeb | AFP

Estado de emergência

A Venezuela declarou estado de emergência após os ataques militares dos Estados Unidos. Em um comunicado oficial, representantes do país convocaram a população a reagir contra a agressão cometida pelos estadunidenses, que explodiram a capital Caracas.

“O Governo Bolivariano convoca todas as forças sociais e políticas do país a ativarem os planos de mobilização e a repudiar este ataque imperialista. O povo da Venezuela e sua Força Armada Nacional Bolivariana, em perfeita fusão popular-militar-policial, estão mobilizados para garantir a soberania e a paz”, informou o comunicado divulgado pelo governo, segundo informações da imprensa internacional.

“O presidente Maduro determinou a ativação de todos os planos de defesa nacional, a serem implementados no momento e nas circunstâncias adequadas, em estrita observância ao que prevê a Constituição da República Bolivariana da Venezuela, a Lei Orgânica sobre Estados de Exceção e a Lei Orgânica de Segurança da Nação”, completou a declaração.

x