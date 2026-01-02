Menu
HOME > MUNDO
SUSTO

Funcionário da Disney é atingido por bola de borracha de 180 quilos

Bola acabou se soltando e quicando em direção à plateia

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

02/01/2026 - 19:16 h
O incidente aconteceu na última terça-feira, 30
Um funcionário do Walt Disney World, na Flórida, foi chamado de herói após se colocar à frente e impedir que uma bola de borracha de cerca de 180 quilos atingisse os espectadores durante o espetáculo ao vivo “Indiana Jones Epic Stunt Spectacular”, realizado no parque Hollywood Studios.

O incidente aconteceu na última terça-feira, 30, e foi registrado por pessoas que assistiam ao show. Em um dos vídeos publicados nas redes, um visitante relata: “Ela vinha em nossa direção!”.

O incidente

A bola, que faz parte de uma das cenas mais famosas da franquia — quando Indiana Jones é perseguido por uma rocha gigante — acabou se soltando e quicando em direção à plateia. O funcionário entrou na frente e conseguiu bloquear o objeto, mas foi derrubado e sofreu um ferimento na cabeça. Colegas de equipe correram para socorrê-lo e o ajudaram a se levantar.

Sobrevivente de explosão em bar na Suíça relata como escapou do local
Lei aprovada! Jovens terão academia gratuita paga pelo governo em 2026
Trump ameaça intervir no Irã após mortes em protestos

A Disney confirmou o ocorrido e informou que o funcionário está em recuperação. Em comunicado enviado à AFP nesta sexta-feira (2), a empresa declarou: “Estamos focados em apoiar nosso membro do elenco, que está se recuperando.”

A companhia também informou que o elemento do show será revisado após a análise da equipe de segurança.

Espetáculo

O espetáculo recria cenas icônicas de “Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida” (1981), primeiro filme da saga dirigida por Steven Spielberg e estrelada por Harrison Ford.

