Funcionário da Disney é atingido por bola de borracha de 180 quilos

O incidente aconteceu na última terça-feira, 30 - Foto: Redes sociais

Um funcionário do Walt Disney World, na Flórida, foi chamado de herói após se colocar à frente e impedir que uma bola de borracha de cerca de 180 quilos atingisse os espectadores durante o espetáculo ao vivo “Indiana Jones Epic Stunt Spectacular”, realizado no parque Hollywood Studios.

O incidente aconteceu na última terça-feira, 30, e foi registrado por pessoas que assistiam ao show. Em um dos vídeos publicados nas redes, um visitante relata: “Ela vinha em nossa direção!”.

O incidente

A bola, que faz parte de uma das cenas mais famosas da franquia — quando Indiana Jones é perseguido por uma rocha gigante — acabou se soltando e quicando em direção à plateia. O funcionário entrou na frente e conseguiu bloquear o objeto, mas foi derrubado e sofreu um ferimento na cabeça. Colegas de equipe correram para socorrê-lo e o ajudaram a se levantar.

A Disney confirmou o ocorrido e informou que o funcionário está em recuperação. Em comunicado enviado à AFP nesta sexta-feira (2), a empresa declarou: “Estamos focados em apoiar nosso membro do elenco, que está se recuperando.”

A companhia também informou que o elemento do show será revisado após a análise da equipe de segurança.

Espetáculo

O espetáculo recria cenas icônicas de “Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida” (1981), primeiro filme da saga dirigida por Steven Spielberg e estrelada por Harrison Ford.