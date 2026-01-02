Menu
MUNDO

Lei aprovada! Jovens terão academia gratuita paga pelo governo em 2026

País vai bancar seis meses de academia para jovens entre 16 e 21 anos

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

02/01/2026 - 14:29 h
Programa do governo vai oferecer seis meses de academia gratuita para jovens
Programa do governo vai oferecer seis meses de academia gratuita para jovens -

Ter seis meses de academia pagos pelo governo deixará de ser apenas uma ideia distante para milhares de jovens europeus. Em Malta, o governo aprovou uma medida que garante acesso gratuito a academias para jovens entre 16 e 21 anos a partir de 2026.

A iniciativa é voltada a pessoas nascidas entre 2005 e 2007 e deve beneficiar cerca de 12 mil jovens em todo o país.

Investimento público e foco na saúde

Segundo o TVM News, o governo maltês vai investir aproximadamente dois milhões de euros no programa. A proposta faz parte de uma estratégia para mudar a relação dos jovens com a prática de atividades físicas e incentivar hábitos mais saudáveis desde cedo.

Para o ministro dos Esportes de Malta, Clifton Grima, o projeto é uma forma direta de estimular uma rotina mais ativa e equilibrada entre os adolescentes e jovens adultos do país.

Academias participantes

Ao todo, 60 academias integram o programa, incluindo unidades localizadas na ilha de Gozo. A adesão dos estabelecimentos amplia o alcance da iniciativa e facilita o acesso dos jovens em diferentes regiões.

Jeffrey Montebello, proprietário de uma das academias participantes, destacou a importância do incentivo precoce. Segundo ele, introduzir a prática de exercícios ainda na juventude pode ajudar a reduzir impactos negativos à saúde ao longo do envelhecimento.

Como funciona o programa

Batizado de Youth Fitness, o programa permite que os jovens se inscrevam diretamente pelo site oficial do governo. A plataforma também oferece uma ferramenta para localizar a academia participante mais próxima.

A proposta garante seis meses de acesso gratuito às academias cadastradas, sem custos para os participantes.

E no Brasil?

Embora não exista um programa nacional semelhante que custeie mensalidades de academias, diversas cidades brasileiras oferecem aulas coletivas gratuitas de ginástica e esportes. As iniciativas costumam ser promovidas por prefeituras e têm como objetivo incentivar a prática de atividades físicas entre pessoas de todas as idades.

