Lei aprovada! Jovens terão academia gratuita paga pelo governo em 2026

Ter seis meses de academia pagos pelo governo deixará de ser apenas uma ideia distante para milhares de jovens europeus. Em Malta, o governo aprovou uma medida que garante acesso gratuito a academias para jovens entre 16 e 21 anos a partir de 2026.

A iniciativa é voltada a pessoas nascidas entre 2005 e 2007 e deve beneficiar cerca de 12 mil jovens em todo o país.

Investimento público e foco na saúde

Segundo o TVM News, o governo maltês vai investir aproximadamente dois milhões de euros no programa. A proposta faz parte de uma estratégia para mudar a relação dos jovens com a prática de atividades físicas e incentivar hábitos mais saudáveis desde cedo.

Para o ministro dos Esportes de Malta, Clifton Grima, o projeto é uma forma direta de estimular uma rotina mais ativa e equilibrada entre os adolescentes e jovens adultos do país.

Ao todo, 60 academias integram o programa, incluindo unidades localizadas na ilha de Gozo. A adesão dos estabelecimentos amplia o alcance da iniciativa e facilita o acesso dos jovens em diferentes regiões.

Jeffrey Montebello, proprietário de uma das academias participantes, destacou a importância do incentivo precoce. Segundo ele, introduzir a prática de exercícios ainda na juventude pode ajudar a reduzir impactos negativos à saúde ao longo do envelhecimento.

Como funciona o programa

Batizado de Youth Fitness, o programa permite que os jovens se inscrevam diretamente pelo site oficial do governo. A plataforma também oferece uma ferramenta para localizar a academia participante mais próxima.

A proposta garante seis meses de acesso gratuito às academias cadastradas, sem custos para os participantes.

E no Brasil?

Embora não exista um programa nacional semelhante que custeie mensalidades de academias, diversas cidades brasileiras oferecem aulas coletivas gratuitas de ginástica e esportes. As iniciativas costumam ser promovidas por prefeituras e têm como objetivo incentivar a prática de atividades físicas entre pessoas de todas as idades.