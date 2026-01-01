Dobra o número de brasileiros deportados dos EUA em 2025

Policial federal acompanha brasileiros deportados dos EUA em voo - Foto: Divulgação | Ministério da Justiça

Dados da Polícia Federal e do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC). apontam que ao menos 3.294 imigrantes brasileiros foram deportados dos Estados Unidos ao longo de 2025, o que representa um aumento de 99,8% em relação a 2024.

O número é o maior desde 2020, quando foi iniciada a série histórica, e se refere aos cidadãos deportados em voos fretados do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês).

Ao todo, foram 37 voos em 2025. Um deles decolou ainda durante o governo de Joe Biden, enquanto os demais saíram no governo de Donald Trump, que tomou posse em 20 de janeiro.

124 brasileiros deportados chegaram ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na noite desta quarta-feira, 31, no último voo fretado do ano.

O esquema de voos fretados havia sido interrompido em 2006, quando o Itamaraty alterou a política de trato de brasileiros no exterior, mas voltaram a ser realizados em outubro de 2019, com aval do então presidente Jair Bolsonaro (PL). Desde então, mais de 10 mil brasileiros foram deportados dos EUA.

Por questões de logística, a maioria dos voos teve como destino o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte.

Regras para expulsão dos EUA

Segundo as regras norte-americanas, estrangeiros podem ser expulsos dos EUA por entrada irregular, desrespeito às leis migratórias, envolvimento em crimes ou situações que representem ameaça à segurança pública.

Geralmente, o processo começa com prisão e segue sob responsabilidade do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE).

Imigrantes detidos podem permanecer em um centro de detenção até o julgamento ou serem expulsos de maneira imediata. Aqueles que não passaram pelo controle migratório ao entrar no país podem ser deportados rapidamente, sem passar por um tribunal migratório. Outros casos passam por análise de um juiz.