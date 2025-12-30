MUNDO
Morre neta de famoso ex-presidente dos Estados Unidos
Tatiana Schlossberg enfrentou batalha contra o câncer
Por Cássio Moreira
Morreu, nesta terça-feira, 30, aos 35 anos, Tatiana Schlossberg, neta do ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. Ela lutava contrava um câncer agressivo.
Leia Também:
Tatiana anunciou em novembro deste ano a sua luta contra a doença, uma leucemia mieloide, já em estágio terminal. A morte foi comunicada pela família Kennedy, em uma publicação nas redes sociais.
“Nossa linda Tatiana morreu nesta manhã. Ela sempre estará em nossos corações”, diz a nota publicada no Instagram.
Jornalista, Tatiana se posicionou publicamente contra seu primo Robert F. Kennedy Jr, que deixou de lado o histórico da família, uma das mais importantes do Partido Democrata, para apoiar o Republicano Donald Trump, hoje presidente dos Estados Unidos.
Robert é secretário da Saúde no governo Trump, que gerou críticas por parte da sua prima.
"Assisti no meu leito do hospital quando Bobby, contra a lógica e o bom senso, foi confirmado para o cargo, apesar de nunca ter trabalhado em medicina, saúde pública ou no governo", disse na época da nomeação.
Morte de John F. Kennedy
John F. Kennedy morreu em 22 de novembro de 1963, durante ato de campanha para sua reeleição, no Texas.
Na época, Kennedy desfilava em um carro aberto, quando foi atingido com um tiro. O presidente, que tinha 46 anos, deixou quatro filhos, incluindo Caroline Kennedy, mãe de Tatiana.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes