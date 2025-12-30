Morre neta de famoso ex-presidente dos Estados Unidos

Tatiana Schlossber, neta de John Kennedy - Foto: Reprodução

Morreu, nesta terça-feira, 30, aos 35 anos, Tatiana Schlossberg, neta do ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. Ela lutava contrava um câncer agressivo.

Tatiana anunciou em novembro deste ano a sua luta contra a doença, uma leucemia mieloide, já em estágio terminal. A morte foi comunicada pela família Kennedy, em uma publicação nas redes sociais.

“Nossa linda Tatiana morreu nesta manhã. Ela sempre estará em nossos corações”, diz a nota publicada no Instagram.

Jornalista, Tatiana se posicionou publicamente contra seu primo Robert F. Kennedy Jr, que deixou de lado o histórico da família, uma das mais importantes do Partido Democrata, para apoiar o Republicano Donald Trump, hoje presidente dos Estados Unidos.

Robert é secretário da Saúde no governo Trump, que gerou críticas por parte da sua prima.

"Assisti no meu leito do hospital quando Bobby, contra a lógica e o bom senso, foi confirmado para o cargo, apesar de nunca ter trabalhado em medicina, saúde pública ou no governo", disse na época da nomeação.

Morte de John F. Kennedy

John F. Kennedy morreu em 22 de novembro de 1963, durante ato de campanha para sua reeleição, no Texas.

Na época, Kennedy desfilava em um carro aberto, quando foi atingido com um tiro. O presidente, que tinha 46 anos, deixou quatro filhos, incluindo Caroline Kennedy, mãe de Tatiana.