CIA ataca cais de narcotráfico na Venezuela com bombardeio de drones

Notícia do encontro foi dada por Trump a repórteres durante seu voo, no Air Force 1 - Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS /AFP

A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA) foi a responsável pelo ataque com drones contra um porto localizado no litoral da Venezuela, no início de dezembro. Nesta segunda-feira, 29, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump havia anunciado que o país havia destruído a área de carregamento de supostas embarcações de transporte de drogas.

No entanto, na ocasião, o republicano não havia informado se o ataque havia decorrido de uma operação militar ou da CIA. Segundo a CNN, a agência comandou a operação, que teria sido a primeira dos EUA contra um alvo em território venezuelano.

Ninguém estava presente nas instalações no momento do ataque, portanto, não houve vítimas. As Forças de Operações Especiais dos EUA forneceram apoio de inteligência para a operação.

Relembre a operação

Os Estados Unidos destruíram uma área de carregamento de supostas embarcações de transporte de drogas na Venezuela, disse nesta segunda-feira, 29, o presidente Donald Trump. O ataque pode constituir o primeiro em terra da campanha militar americana contra o narcotráfico na América Latina.

Washington aumentou nos últimos meses sua campanha de pressão contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, a quem acusa de dirigir o suposto Cartel de los Soles. Hoje, ao receber o primeiro-ministro israelense no complexo de Mar-a-Lago, Trump confirmou a destruição de uma suposta área de embarque de drogas na Venezuela.

"Houve uma grande explosão na área do cais onde carregam as embarcações com drogas", disse Trump. "Atacamos todas as embarcações, e agora atacamos a área, é a área de implementação [...] e já não existe mais", acrescentou.