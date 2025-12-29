Menu
HOME > MUNDO
MUNDO

EUA declara que atacou cais usado para narcotráfico na Venezuela

O ataque pode constituir o primeiro ataque em terra da campanha militar americana contra o narcotráfico na América Latina

AFP

Por AFP

29/12/2025 - 20:30 h
O presidente americano não informou se foi uma operação militar ou da CIA
O presidente americano não informou se foi uma operação militar ou da CIA

Os Estados Unidos destruíram uma área de carregamento de supostas embarcações de transporte de drogas na Venezuela, disse nesta segunda-feira, 29, o presidente Donald Trump. O ataque pode constituir o primeiro ataque em terra da campanha militar americana contra o narcotráfico na América Latina.

Washington aumentou nos últimos meses sua campanha de pressão contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, a quem acusa de dirigir o suposto Cartel de los Soles. Hoje, ao receber o primeiro-ministro israelense no complexo de Mar-a-Lago, Trump confirmou a destruição de uma suposta área de embarque de drogas na Venezuela.

"Houve uma grande explosão na área do cais onde carregam as embarcações com drogas", disse Trump. "Atacamos todas as embarcações, e agora atacamos a área, é a área de implementação [...] e já não existe mais", acrescentou.

O presidente americano não informou se foi uma operação militar ou da CIA, agência central de inteligência, nem onde o ataque ocorreu. Disse, apenas, que foi "ao longo da costa".

Questionado se havia voltado a falar com Maduro após um telefonema em novembro, Trump disse que os dois haviam conversado "bem recentemente", mas que o diálogo não havia resultado em "grande coisa".

O presidente americano deu essas declarações ao responder a um pedido para que comentasse uma entrevista de rádio transmitida na última sexta-feira, em que ele pareceu reconhecer pela primeira vez um ataque terrestre contra cartéis das drogas na Venezuela.

"Eles têm uma grande fábrica, ou uma grande instalação, de onde enviam, você sabe, de onde vêm os barcos", disse Trump à emissora WABC, de Nova York. "Há duas noites, nós a fizemos voar pelos ares. Nós os atingimos com muita força", acrescentou, sem informar o local da instalação.

O governo da Venezuela não deu nenhuma declaração oficial. O Pentágono encaminhou as perguntas sobre o assunto à Casa Branca, que não respondeu ao contato feito pela AFP.

Ataques

Desde setembro, forças americanas realizaram vários ataques contra supostas embarcações de traficantes de drogas, tanto no Mar do Caribe quanto no Pacífico Oriental, que deixaram mais de 100 mortos. Segundo organizações de defesa dos direitos humanos, esses ataques constituem execuções extrajudiciais, uma acusação que Washington nega.

A isso se soma o bloqueio ordenado por Trump a todos os petroleiros sancionados por Washington que entrarem e saírem da Venezuela. Dois navios foram apreendidos.

Washington acusa Caracas de usar a venda de petróleo para financiar "o narcoterrorismo, o tráfico de pessoas, os assassinatos e os sequestros". Já a Venezuela nega qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, e considera que Washington deseja derrubar Maduro para tomar as reservas de petróleo venezuelanas, as maiores do planeta.

Tags:

Cartel de los Soles conflito político Donald Trump estados unidos narcotráfico venezuela

x