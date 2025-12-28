Japão tem tecnologia para criar armas nucleares em três anos; entenda

Especialistas classificam o Japão como uma “potência nuclear latente” - Foto: Freepik

O Japão possui infraestrutura e materiais necessários para construir armas nucleares em um prazo estimado de três anos. Com uma das indústrias atômicas civis mais avançadas do mundo, o país detém cerca de nove toneladas de plutônio separado, volume tecnicamente suficiente para fabricar milhares de ogivas, segundo dados da NBC News.

Especialistas classificam o Japão como uma “potência nuclear latente”, pois, embora não possua o armamento, detém tecnologia de mísseis, engenharia de alta precisão e urânio enriquecido.

Tensão geopolítica e quebra de tabus históricos

O tema carrega um peso simbólico profundo, visto que o Japão é a única nação a sofrer ataques atômicos na história (Hiroshima e Nagasaki). No entanto, figuras políticas como a primeira-ministra Sanae Takaichi já sugeriram a revisão dos princípios não nucleares do país, que proíbem a posse e a produção dessas armas.

Apesar das projeções, o governo japonês, por meio do secretário-chefe Minoru Kihara, reiterou o compromisso oficial com a desnuclearização. Contudo, o ex-diplomata Henry Kissinger já havia alertado que a instabilidade regional poderia forçar Tóquio a buscar dissuasão própria em poucos anos.

Impacto estratégico na Ásia

Uma eventual decisão japonesa de se armar nuclearmente alteraria drasticamente o equilíbrio de poder no Pacífico. Confira os pilares que sustentam essa possibilidade:

Nove toneladas de plutônio e estoque de urânio enriquecido; Sistemas de lançamento: Tecnologia espacial e de mísseis altamente desenvolvida;

Tecnologia espacial e de mísseis altamente desenvolvida; Agilidade: Especialistas acreditam que a integração de ogivas simples seria rápida.

Mesmo sem indícios de um programa secreto, o fato de o assunto ser discutido abertamente reflete a gravidade do cenário de segurança atual nas relações com a China.