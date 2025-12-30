Arábia Saudita bombardeia Iêmen e expõe conflitos no Oriente Médio

Imagem do bombardeio divulgadas por agência estatal saudita - Foto: Reprodução

Uma agência estatal da Arábia Saudita informou que o país realizou ataques contra o território do Iêmen nesta terça-feira, 30. Segundo o governo saudita, os bombardeios tinham o objetivo de atingir duas embarcações no porto de Mukulla, vindas dos Emirados Árabes Unidos.

Ainda de acordo com a Árabia Saudita, os ataques foram uma resposta direta ao possível apoio dos Emirados Árabes Unidos - um parceiro regional dos sauditas - ao grupo Conselho de Transição do Sul (STC), que busca o controle do sul do território iemenita, nas províncias de Hadramout e Al-Mahara.

Em um comunicado, o porta-voz da coalizão militar saudita no Iêmen, Turk al-Maliki, afirmou que as embarcações transportavam armamentos que seriam destinados aos separatistas do STC.

Diante da ofensiva do grupo separatista, o chefe do Conselho de Liderança Presidencial, Rashad al-Alimi, que atua como presidente do Iêmen, cancelou um acordo de defesa com os Emirados Árabes Unidos, além de solicitar a retirada de tropas emiradenses do território iemenita. Ele ainda decretou estado de emergência no país pelos próximos 90 dias.

Por sua vez, o governo dos Emirados Árabes Unidos negou qualquer suporte a grupos separatistas iemenitas, mas aceitou a determinação de Rashad al-Alimi e anunciou a retirada do restante de suas tropas do Iêmen.

Em um comunicado, o Ministério da Defesa emiradense afirmou que sua presença militar no território iemenita se encerrou em 2019, e que mantém apenas pessoal especializado em combate ao terrorismo.