Trump acusa JBS de manipular preços da carne nos Estados Unidos

JBS tem investimentos milionários nos EUA e é apontada como maior processadora de carne do mundo. - Foto: Divulgação

O aumento de preços das carnes e a consequente pressão inflacionária nos Estados Unidos levaram o presidente Donald Trump a determinar a investigação das maiores empresas de processamento de carne que atuam no país.

O Departamento de Justiça estadunidense anunciou a medida, que atinge quatro multinacionais citadas nominalmente no documentyo publicado pela Casa Branca. Entre elas, está o frigorífico brasileiro JBS, apontado pelo próprio Trump como a “maior processadora de carne do mundo”. Somente em 2025, a JBS já investiu US$ 835 milhões nos Estados Unidos.

Trump usou as redes sociais para reforçar a supeita de quer os frigoríficos estariam elevando artificialmente os preços da carne bovina “por meio de conluio ilícito, fixação de preços e manipulação de preços”.

O comunicado oficial da Casa Branca cita que a ação é parte de um esforço para “reprimir cartéis estrangeiros” e “restaurar a concorrência justa” no setor. Além da JBS, o documento cita a Cargill, Tyson Foods e National Beef, que, juntas, segundo o governo dos EUA, dominam cerca de 85% do mercado de processamento de carne bovina dos Estados Unidos, mais que o dobro dos 36% de participação que exerciam em 1980.

“Ao examinar se essas empresas violaram as leis antitruste por meio de preços coordenados ou restrições de capacidade, esta investigação irá erradicar qualquer conluio ilegal, restaurar a concorrência justa e proteger nossa segurança alimentar”, diz trecho da publicação do DOJ.

Dados incorretos

Trump disse ainda que, enquanto o preço do gado tem caído “substancialmente”, o da carne embalada continua a subir. Dados do mercado dos Estados Unidos registraram queda de 0,61% no preço do gado vivo em outubro, mas os preços ainda estão 23,5% acima do mesmo período do ano passado.

Mesmo assim, Trump insiste em tentar jogar a culpa nos frigoríficos, num momentyo em que pecuaristas questionam o anúncio da Casa Branca de quadruplicar as compras de carne da Argentina, do seu aliado ideológico, Javier Milei.

“Sabe-se que há algo de suspeito. Vamos descobrir a verdade muito rapidamente. Se houver crime, os responsáveis pagarão um preço alto”, declarou Trump.