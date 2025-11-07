Trump pede investigação sobre frigoríficos após alta no preço da carne

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 7, que determinou ao Departamento de Justiça (DOJ) a abertura de uma investigação contra os frigoríficos norte-americanos, sob suspeita de manipulação dos preços da carne bovina.

Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que há indícios de conluio e fixação ilegal de preços entre as empresas do setor.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Os preços do gado caíram substancialmente, enquanto o da carne embalada continua subindo. Há algo errado nisso. Vamos descobrir a verdade rapidamente, e, se houver crime, os responsáveis pagarão um preço alto”, escreveu o presidente.

Demanda aquecida e pressão sobre os consumidores

Mesmo sendo um dos maiores produtores de carne bovina do mundo, os Estados Unidos enfrentam escassez de oferta interna e dependem das importações para atender à forte demanda dos consumidores.

O consumo de carne se manteve firme nos últimos meses, o que tem impulsionado os preços nas prateleiras dos supermercados e aumentado a insatisfação popular.

O governo norte-americano tenta conter o avanço dos preços desde o ano passado, quando os valores da carne atingiram níveis recordes, pressionando a inflação alimentar. Trump, que busca se manter próximo ao eleitorado rural, atribui parte da culpa às grandes processadoras de carne, acusadas de distorcer o mercado para elevar lucros.

Reação de produtores e tensões com o setor rural

A decisão do presidente ocorre em meio a um clima de tensão com pecuaristas norte-americanos, que vêm criticando a política de importação de carne e as tarifas impostas a países fornecedores. Em outubro, Trump gerou polêmica ao sugerir a compra de carne da Argentina para reduzir os preços internos.

Os pecuaristas também reclamam das tarifas sobre produtos estrangeiros. Trump rebateu as críticas afirmando que o setor “vive o melhor momento em décadas” por conta do tarifaço sobre o gado importado do Brasil, que chegou a 50%. “Os pecuaristas, que eu amo, deveriam entender que estão indo bem graças às medidas que impusemos”, escreveu o presidente.

Crise no campo e queda histórica do rebanho

Além das disputas políticas, o setor enfrenta um dos menores estoques de gado em quase 75 anos. De acordo com dados oficiais, a redução dos rebanhos está ligada a anos de seca, que destruíram pastagens e elevaram os custos de alimentação. O cenário se agravou com a suspensão das importações de gado do México, determinada em maio devido ao risco de disseminação da bicheira-do-Novo-Mundo, praga que afeta o gado bovino.

Com menos gado disponível e tarifas elevadas sobre as importações, o preço da carne continua subindo, afetando consumidores e aumentando a pressão sobre o governo. O Brasil, principal fornecedor externo do produto para os EUA, também foi atingido pelas tarifas impostas em agosto.

Investigação em andamento

A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmou que a investigação solicitada por Trump já está em andamento. O objetivo é identificar práticas de manipulação de mercado por parte das grandes empresas frigoríficas.

Caso sejam comprovadas irregularidades, as companhias poderão enfrentar multas milionárias e ações judiciais por violação das leis antitruste do país.