País proibirá redes sociais para crianças menores de 15 anos

Deciões buscam limitar a exposição infantil ao conteúdo digital e às pressões das plataformas - Foto: Pexels

A Dinamarca decidiu adotar uma das medidas mais rígidas da Europa contra o uso de redes sociais por crianças e adolescentes. O governo anunciou nesta sexta-feira, 7, que menores de 15 anos estarão proibidos de criar contas em plataformas digitais, como TikTok, Instagram, YouTube e Snapchat, a menos que recebam autorização dos pais a partir dos 13 anos.

A proposta, que deve ser aprovada pelo Parlamento, foi apresentada após um discurso da primeira-ministra Mette Frederiksen, que alertou para os danos crescentes das mídias sociais sobre a saúde mental dos jovens.

A ministra da Digitalização, Caroline Stage Olsen, foi enfática ao justificar a decisão. "As chamadas mídias sociais prosperam roubando o tempo, a infância e o bem-estar de nossas crianças e estamos colocando um fim nisso agora".

De acordo com o governo, crianças dinamarquesas passam em média 2 horas e 40 minutos por dia nas redes sociais, segundo levantamento da Autoridade de Concorrência e Consumo divulgado em fevereiro.

Apoio político e tendência global

A maioria dos partidos do Parlamento já manifestou apoio à nova lei, que deve ser votada nas próximas semanas. A Dinamarca segue o exemplo da Austrália, que no ano passado proibiu o acesso de menores de 16 anos às redes sociais.

A decisão dinamarquesa faz parte de um movimento crescente entre países que buscam limitar a exposição infantil ao conteúdo digital e às pressões das plataformas. Governos têm citado estudos que relacionam o uso excessivo das redes a problemas de autoestima, ansiedade e depressão em jovens.