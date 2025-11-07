Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Senado rejeita resolução para impedir ataques dos EUA a Venezuela

Votação foi feita em meio aos ataques dos EUA a barcos na costa venezuelana

Redação

Por Redação

07/11/2025 - 7:14 h
Navio de guerra dos EUA
Navio de guerra dos EUA -

Foi rejeitada na quinta-feira, 6, pelo Senado dos Estados Unidos, uma resolução que pode restringir o poder presidente dos Estados Unidos Donald Trump de realizar ataques militares contra a Venezuela sem autorização do Congresso. A decisão reforça a autonomia da Casa Branca em ações militares e mantém em aberto a possibilidade de ofensivas no país vizinho.

A proposta foi apresentada por um grupo bipartidário liderado pelos democratas Tim Kaine e Adam Schiff e pelo republicano Rand Paul. O texto exigia aprovação prévia do Congresso para qualquer ataque. No entanto, o Senado, controlado pelos republicanos, rejeitou a medida por 51 votos a 49.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Trump anuncia descontos em medicamentos contra obesidade e diabetes nos EUA
Nota apoio EUA: especialistas alertam para violação da soberania
Cavava o jardim para piscina e achou R$ 4,3 milhões em ouro

A votação ocorreu um dia após autoridades do governo informarem a parlamentares que Washington ainda não possui justificativa legal para bombardear o território venezuelano. Apesar disso, a Casa Branca mantém forte presença militar no Caribe, com aviões, navios e milhares de soldados.

Nos últimos meses, os Estados Unidos intensificaram operações na costa da Venezuela, o que levantou temores de uma escalada militar. Trump, que já admitiu ter autorizado a CIA a conduzir ações de inteligência no país, nega estar planejando ataques diretos, embora tenha feito declarações contraditórias sobre o tema.

Durante reuniões com senadores, o secretário de Estado, Marco Rubio, e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, afirmaram que não há intenção de iniciar uma guerra. Mesmo assim, parlamentares de ambos os partidos expressaram preocupação com a falta de transparência sobre as operações, incluindo custos, objetivos e possíveis vítimas.

O senador democrata Mark Warner, membro do Comitê de Inteligência, destacou que a justificativa legal apresentada pelo governo “não menciona a Venezuela”. Já o deputado Adam Smith, do Comitê de Serviços Armados da Câmara, afirmou que “o presidente é conhecido por mudar de ideia rapidamente, o que torna a situação imprevisível”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ataques Donald Trump EUA Senado venezuela

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Navio de guerra dos EUA
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

Navio de guerra dos EUA
Play

Polícia identifica “intercâmbio” de membro do CV na Ucrânia para treinamento de guerra

Navio de guerra dos EUA
Play

Presidente mexicana é assediada sexualmente na rua; veja vídeo

Navio de guerra dos EUA
Play

Homem aceita ser engolido por anaconda em programa de TV; assista

x