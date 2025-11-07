Turquia pede prisão de Netanyahu e oficiais israelenses por genocídio

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - Foto: Shaul GOLAN/AFP/JC

A Procuradoria-Geral de Istambul expediu, nesta sexta-feira, 7, mandados de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e 36 altos funcionários do governo e das Forças Armadas do país, sob acusações de genocídio e crimes contra a humanidade na Faixa de Gaza.

Entre os alvos da decisão estão o ministro da Defesa, Israel Katz, o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, o chefe do Estado-Maior, Eyal Zamir, e o comandante da Marinha israelense, David Saar Salama.

De acordo com o comunicado oficial, as ordens judiciais têm como base os artigos 76 e 77 do Código Penal turco, que tratam de crimes internacionais graves. A procuradoria afirma que Israel teria conduzido uma campanha sistemática de destruição em Gaza, resultando na morte de milhares de civis, incluindo mulheres e crianças.

“Como resultado do genocídio e dos crimes contra a humanidade que Israel comete sistematicamente na Faixa de Gaza, milhares de pessoas morreram e áreas residenciais foram completamente destruídas”, diz o documento.

Provas e depoimentos reforçam denúncia

As acusações da Turquia contra Israel também se baseiam nos episódios envolvendo a flotilha Sumud, interceptada por forças israelenses em outubro enquanto tentava entregar ajuda humanitária à Faixa de Gaza.

Segundo as autoridades turcas, os tripulantes, que foram detidos e deportados, prestaram depoimentos em Istambul e passaram por exames forenses no Instituto de Medicina Legal da cidade.

A investigação determinou que a Organização Nacional de Inteligência (MIT) e a polícia turca reúnam novas provas sobre as ações militares de Israel e o tratamento dado às vítimas.

Cessar-fogo “muito frágil”, diz chanceler turco

Em meio à escalada diplomática, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, afirmou que o cessar-fogo entre Israel e o Hamas segue “muito frágil” e que a ajuda humanitária prometida ainda não chegou integralmente à região.

“Temos fortes indícios de que Israel, especialmente sob o comando de Benjamin Netanyahu, não acredita nos objetivos principais do cessar-fogo”, disse Fidan durante coletiva em Ancara.

O chanceler turco também acusou Israel de violar a trégua com novos ataques e defendeu que o Conselho de Segurança da ONU avalie o envio de uma força internacional de estabilização para garantir o cumprimento do acordo.

Relações entre Turquia e Israel se deterioram

As relações diplomáticas entre Ancara e Tel Aviv estão no pior nível em anos. Desde agosto, a Turquia suspendeu todo o comércio e a cooperação logística com Israel, em protesto contra a ofensiva em Gaza.

“Não permitimos que navios turcos entrem em portos israelenses, nem que aviões israelenses utilizem nosso espaço aéreo. Nenhum outro país rompeu de forma tão completa os laços com Israel”, afirmou Hakan Fidan na época.

A Turquia tenta manter protagonismo diplomático como mediadora entre Israel e o Hamas, e reuniu, nesta semana, representantes de países árabes e aliados internacionais em Istambul para discutir uma solução política e humanitária para o conflito.