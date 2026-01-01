Tom Brady, ex de Gisele Bundchen, é visto com mulher 23 anos mais nova

Tom Brady, ex-jogador de futebol americano e ex-marido de Gisele Bundchen - Foto: Gareth Patterson | AP

O ex-marido da modelo brasileira Gisele Bundchen, o norte-americano Tom Brady, de 48 anos, foi visto em clima de romance com a influenciadora Alix Earle, de 25, durante as celebrações de Ano-Novo em St. Barths, no Caribe, um dos destinos onde celebridades e personalidades se reúnem para festas e eventos exclusivos.

O ex-jogador de futebol americano e a influenciadora estavam interagindo de forma afetuosa na noite dessa quarta-feira, 31, segundo informações do tabloide TMZ.

Alix Earle possui mais de 5 milhões de seguidores no Instagram e é conhecida por produzir conteúdos sobre estilo de vida e cultura pop. Até então, nenhum dos dois fez declarações públicas sobre o suposto relacionamento.

O flagra aconteceu somente 10 dias depois de Gisele Bündchen ter seu casamento secreto revelado com o lutador de jiu-jitsu Joaquim Valente. Brady e a modelo foram casados de 2009 a 2022 e tiveram dois filhos, Benjamin, de 16 anos e Vivian, de 13.