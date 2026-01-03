Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
Nicolás Maduro, presidente dos Estados Unidos

MUNDO

Maduro foi capturado por tropa de elite dos EUA; vice pede prova de vida

Presidente teria sido capturado por 'força de elite' do exército

Nicolás Maduro, presidente dos Estados Unidos - Foto Pedro Rances Mattey | AFP

Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email
Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

03/01/2026 - 8:11 h | Atualizada em 03/01/2026 - 8:25

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado pela Delta Force, grupo de elite do exército dos Estados Unidos, nas primeiras horas deste sábado, 3. A informação foi confirmada por Donald Trump, chefe da Casa Branca.

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, exigiu uma prova de vida de Nicolás Maduro.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

EUA x Venezuela: Líderes mundiais se manifestam sobre ataque
EUA x Venezuela: da acusação de narcotráfico à captura de Maduro
Venezuela convoca mobilização após invasão dos EUA

Em pronunciamento, Delcy afirmou que o governo Venezuelano ainda não sabe o paradeiro do presidente. Segundo a Casa Branca, Maduro e sua esposa estão sob a custódia dos Estados Unidos.

Exigimos uma prova de vida imediata do presidente Nicolás Maduro e da primeira combatente Cilia Flores
Delcy Rodriguez

Trump convoca coletiva

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convocou uma coletiva, que deve ocorrer às 11h (horário de Brasília), para trazer mais detalhes sobre a ação dos Estados Unidos, com novas informações sobre o destino do chefe de Estado da Venezuela.

Como Maduro foi capturado?

Segundo Trump, Nicolás Maduro foi capturado por volta das 2h, em uma ação liderada pela Delta Força, considerada a 'tropa de elite' do exército dos Estados Unidos.

Ainda não há informações sobre como se deu a operação. Os Estados Unidos já haviam sinalizado a possibilidade de uma invasão nos últimos meses, na escalada de uma tensão diplomática que se prolongou por anos.

"Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, capturado, juntamente com sua esposa, e retirado do país por via aérea", afirmou Trump.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

estados unidos Nicolás Maduro venezuela

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nicolás Maduro, presidente dos Estados Unidos
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Nicolás Maduro, presidente dos Estados Unidos
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Nicolás Maduro, presidente dos Estados Unidos
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Nicolás Maduro, presidente dos Estados Unidos
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

x