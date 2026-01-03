Maduro foi capturado por tropa de elite dos EUA; vice pede prova de vida

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado pela Delta Force, grupo de elite do exército dos Estados Unidos, nas primeiras horas deste sábado, 3. A informação foi confirmada por Donald Trump, chefe da Casa Branca.

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, exigiu uma prova de vida de Nicolás Maduro.

Em pronunciamento, Delcy afirmou que o governo Venezuelano ainda não sabe o paradeiro do presidente. Segundo a Casa Branca, Maduro e sua esposa estão sob a custódia dos Estados Unidos.

Exigimos uma prova de vida imediata do presidente Nicolás Maduro e da primeira combatente Cilia Flores Delcy Rodriguez

Trump convoca coletiva

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convocou uma coletiva, que deve ocorrer às 11h (horário de Brasília), para trazer mais detalhes sobre a ação dos Estados Unidos, com novas informações sobre o destino do chefe de Estado da Venezuela.

Como Maduro foi capturado?

Segundo Trump, Nicolás Maduro foi capturado por volta das 2h, em uma ação liderada pela Delta Força, considerada a 'tropa de elite' do exército dos Estados Unidos.

Ainda não há informações sobre como se deu a operação. Os Estados Unidos já haviam sinalizado a possibilidade de uma invasão nos últimos meses, na escalada de uma tensão diplomática que se prolongou por anos.

"Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, capturado, juntamente com sua esposa, e retirado do país por via aérea", afirmou Trump.