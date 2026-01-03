EUA x Venezuela: Líderes mundiais se manifestam sobre ataque

Cenas do ataque dos EUA à Venezuela - Foto: Reprodução | X

Líderes internacionais se manifestaram sobre o ataque dos Estados Unidos contra a capital da Venezuela, na madrugada deste sábado, 3. Presidentes de países como Cuba, Argentina, Colômbia e Irã fizeram publicações nas redes sociais citando o ocorrido.

Presidente de Cuba, Miguel Díaz‑Canel alegou que o bombardeio norte-americano foi um ato criminoso e o país deve ser responsabilizado pela atitude. “Cuba denuncia e exige reação urgente da comunidade internacional contra o ataque criminoso dos EUA à Venezuela. Nossa zona de paz está sendo brutalmente atacada. Terrorismo de Estado contra o bravo povo venezuelano e contra a Nossa América”, escreveu ele.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América.



Patria o Muerte ¡Venceremos! — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 3, 2026

Já Gustavo Petro, presidente da Colômbia, alertou sobre as bombas jogadas em Caracas. “Alerta para o mundo inteiro: atacaram a Venezuela. Estão bombardeando Caracas com mísseis. A OEA e a ONU devem se reunir imediatamente”, afirmou.

En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela



Bombardean con misiles.



Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Aliado político da Venezuela, o governo do Irã condenou a atitude dos Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores iraniano afirmou que a ação foi uma “violação flagrante da soberania nacional e da integridade territorial venezuelana” e que o Conselho de Segurança da ONU deve agir imediatamente para interromper a agressão ilegal.

Rival geopolítico dos Estados Unidos, a Rússia também repudiou o ataque contra a Venezuela e pediu intervenção da ONU. O governo russo emitiu uma nota oficial e reforçou sua preocupação com a situação, ressaltando que o fim do conflito deve ser feito através de um diálogo.

Por fim, o presidente da Argentina, Javier Milei, declarou seu apoio aos Estados Unidos e alegou que a captura de Nicolás Maduro é um avanço da liberdade. “A liberdade avança. Viva a liberdade, carajo”, escreveu ele ao postar uma notícia confirmando a captura do presidente venezuelano.