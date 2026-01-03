Menu
REAÇÃO MUNDIAL

EUA x Venezuela: Líderes mundiais se manifestam sobre ataque

Os líderes internacionais se manifestaram publicamente sobre o ocorrido

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/01/2026 - 8:08 h
Cenas do ataque dos EUA à Venezuela
Cenas do ataque dos EUA à Venezuela -

Líderes internacionais se manifestaram sobre o ataque dos Estados Unidos contra a capital da Venezuela, na madrugada deste sábado, 3. Presidentes de países como Cuba, Argentina, Colômbia e Irã fizeram publicações nas redes sociais citando o ocorrido.

Presidente de Cuba, Miguel Díaz‑Canel alegou que o bombardeio norte-americano foi um ato criminoso e o país deve ser responsabilizado pela atitude. “Cuba denuncia e exige reação urgente da comunidade internacional contra o ataque criminoso dos EUA à Venezuela. Nossa zona de paz está sendo brutalmente atacada. Terrorismo de Estado contra o bravo povo venezuelano e contra a Nossa América”, escreveu ele.

Gustavo Petro, presidente da Colômbia, alertou sobre as bombas jogadas em Caracas. “Alerta para o mundo inteiro: atacaram a Venezuela. Estão bombardeando Caracas com mísseis. A OEA e a ONU devem se reunir imediatamente”, afirmou.

Aliado político da Venezuela, o governo do Irã condenou a atitude dos Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores iraniano afirmou que a ação foi uma “violação flagrante da soberania nacional e da integridade territorial venezuelana” e que o Conselho de Segurança da ONU deve agir imediatamente para interromper a agressão ilegal.

Rival geopolítico dos Estados Unidos, a Rússia também repudiou o ataque contra a Venezuela e pediu intervenção da ONU. O governo russo emitiu uma nota oficial e reforçou sua preocupação com a situação, ressaltando que o fim do conflito deve ser feito através de um diálogo.

Por fim, o presidente da Argentina, Javier Milei, declarou seu apoio aos Estados Unidos e alegou que a captura de Nicolás Maduro é um avanço da liberdade. “A liberdade avança. Viva a liberdade, carajo”, escreveu ele ao postar uma notícia confirmando a captura do presidente venezuelano.

estados unidos EUA venezuela

x