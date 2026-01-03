Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CÉU VERMELHO

Testemunha relata detalhes do ataque dos EUA à Venezuela

A capital da Venezuela foi bombardeada por militares estadunidenses

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/01/2026 - 7:43 h
Os Estados Unidos bombarderam a capital da Venezuela
Os Estados Unidos bombarderam a capital da Venezuela -

O ataque dos Estados Unidos à capital da Venezuela, Caracas, assustou moradores de toda a região. Residente da cidade costeira venezuelana de Higuerote, que fica a 85 quilômetros de Caracas, um homem de 23 anos contou detalhes do bombardeio comandado pelo presidente Donald Trump.

Em entrevista à CNN, ele revelou que achou que a explosão se tratava apenas de fogos de artifício, mas entendeu a gravidade do ocorrido pouco tempo depois, ao notar o céu vermelho e pessoas gritando e correndo.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Primeiro pensei que fosse algo como fogos de artifício. Depois veio outra e o chão começou a se mover. Foi nesse momento que percebi que era algo mais sério. Meus vizinhos começaram a gritar e correr por toda a rua, então saí de casa e vi uma parede gigante de fumaça”, disse ele, que não teve sua identidade divulgada.

O rapaz ainda relatou que acreditou que o ataque havia cessado após perceber um silêncio, mas duas novas explosões foram ouvidas cerca de 20 minutos depois da primeira, causando ainda mais pânico e terror na região.

“O céu ficou vermelho de repente e alguns segundos depois, um som alto ecoou no ar. Ficou em silêncio por cerca de 20 minutos e então pudemos ouvir os aviões novamente, depois mais duas explosões”, concluiu.

Maduro capturado

Presidente da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro também foi capturado durante o ataque dos EUA. A informação foi confirmada por Donald Trump, líder político dos Estados Unidos, através de um post na rede social Truth Social.

“Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em grande escala contra a Venezuela e o seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi, juntamente com a sua esposa, capturado e levado para fora do país”, escreveu Trump, alegando que dará mais informações durante uma coletiva de imprensa, marcada para às 13 horas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Donald Trump estados unidos EUA Nicolás Maduro venezuela

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os Estados Unidos bombarderam a capital da Venezuela
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Os Estados Unidos bombarderam a capital da Venezuela
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Os Estados Unidos bombarderam a capital da Venezuela
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Os Estados Unidos bombarderam a capital da Venezuela
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

x