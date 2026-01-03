Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Venezuela convoca mobilização após invasão dos EUA

Donald Trump captura Maduro após ataques

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

03/01/2026 - 7:35 h | Atualizada em 03/01/2026 - 7:47
Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, foi capturado pelos EUA
Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, foi capturado pelos EUA -

O governo da Venezuela convocou uma mobilização social, em comunicado divulgado neste sábado, 3, após o país ser invadido pelos Estados Unidos e ter seu presidente, Nicolás Maduro, capturado.

O documento convocando as mobilizações teria sido emitido por Maduro, em uma tentativa de "proteger os direitos da população, o pleno funcionamento das instituições republicanas e passar de imediato à luta armada".

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"O presidente Nicolás Maduro assinou e ordenou a implementação do decreto que declara o estado de Comoção Exterior em todo o território nacional, para proteger os direitos da população, o pleno funcionamento das instituições republicanas e passar de imediato à luta armada. O país deve se ativar para derrotar esta agressão imperialista", diz trecho do documento.

O que diz o texto?

O decreto ainda aponta supostos interesses dos EUA nas reservas minerais do país, afirmando que o governo americano tenta implantar uma "guerra colonial".

"O objetivo desse ataque não é outro senão apoderar-se dos recursos estratégicos da Venezuela, em particular do petróleo e dos minerais, tentando quebrar pela força a independência política da Nação. Não o conseguirão. Após mais de duzentos anos de independência, o povo e seu Governo legítimo mantêm-se firmes na defesa da soberania e do direito inalienável de decidir o próprio destino. A tentativa de impor uma guerra colonial para destruir a forma republicana de governo e forçar uma “mudança de regime”, em aliança com a oligarquia fascista, fracassará como todas as tentativas anteriores", diz o comunicado.

Maduro capturado

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado pelas forças de elite do exército americano. Segundo Trump, o chefe de Estado do país, que faz fronteira com o Brasil, foi levado do país, sem ter seu paradeiro divulgado.

“Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em grande escala contra a Venezuela e o seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi, juntamente com a sua esposa, capturado e levado para fora do país”, escreveu Trump em publicação no X

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Donald Trump estados unidos Nicolás Maduro venezuela

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, foi capturado pelos EUA
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, foi capturado pelos EUA
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, foi capturado pelos EUA
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, foi capturado pelos EUA
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

x