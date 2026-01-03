Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Lula convoca reunião de emergência após Maduro ser capturado

Presidente da Venezuela foi alvo de ação dos EUA

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

03/01/2026 - 8:37 h
Governo Lula convoca reunião para discutir sobre Venezuela
-

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará uma reunião de emergência, na manhã deste sábado, 3, para discutir a invasão dos Estados Unidos à Venezuela, que ocorreu nas primeiras horas do dia, e culminou na captura do presidente do país, Nicolás Maduro.

A reunião, segundo Igor Gadelha, do portal Metrópoles, será liderada por ministros e assessores de Lula, que ainda não se manifestou nas redes sociais ou por meio de nota. A Venezuela, que manteve durante anos uma relação próxima ao Brasil, faz fronteira com o país.

Nicolás Maduro e Lula
Nicolás Maduro e Lula | Foto: Ricardo Stuckert | PR

Ainda de acordo com a publicação, Lula já foi informado sobre os comunicados feitos por Trump. O presidente, no entanto, não está em Brasília, e tem previsão de retorno para a capital federal apenas na segunda-feira, 5.

Como Maduro foi capturado?

Segundo Trump, Nicolás Maduro foi capturado por volta das 2h, em uma ação liderada pela Delta Força, considerada a 'tropa de elite' do exército dos Estados Unidos.

EUA x Venezuela: da acusação de narcotráfico à captura de Maduro
Testemunha relata detalhes do ataque dos EUA à Venezuela
Venezuela convoca mobilização após invasão dos EUA
URGENTE: Trump ataca Venezuela e captura Nicolás Maduro

Ainda não há informações sobre como se deu a operação. Os Estados Unidos já haviam sinalizado a possibilidade de uma invasão nos últimos meses, na escalada de uma tensão diplomática que se prolongou por anos.

"Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, capturado, juntamente com sua esposa, e retirado do país por via aérea", afirmou Trump.

Tags:

estados unidos Lula Nicolás Maduro venezuela

x