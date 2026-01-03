Menu
MUNDO
TENSÃO

Ministro da Defesa da Venezuela diz que resistirá à presença dos EUA

Vladimir Padrino se pronunciou após captura de Nicolás Maduro

Ane Catarine

Por Ane Catarine

03/01/2026 - 8:25 h
Imagem ilustrativa da imagem Ministro da Defesa da Venezuela diz que resistirá à presença dos EUA
-

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, publicou um vídeo nas redes sociais na manhã deste sábado, 3, para comentar a mais recente ofensiva do governo de Donald Trump que levou à captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Segundo ele, o país vai resistir e não aceitará a presença de tropas estrangeiras.

Vladimir afirmou ainda que ataques dos Estados Unidos na madrugada deste sábado atingiram áreas urbanas em todo o país, com mísseis e foguetes disparados de helicópteros de combate.

Mais cedo, Trump já havia anunciado ataques de “grande escala” e confirmado a captura de Maduro durante a operação.

“Esta invasão representa a maior afronta que o país já sofreu. (...) Agressão criminosa”, disparou o ministro da Defesa, em tom de indignação.

Segundo Padrino López, o governo venezuelano ainda está coletando informações sobre o número de mortos e feridos.

Em comunicado, o governo da Venezuela instou os cidadãos a se levantarem contra o ataque e afirmou que Washington corre o risco de afundar a América Latina no caos com um ato “extremamente grave” de “agressão militar”.

