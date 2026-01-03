Menu
POLÍTICA
POLLÍTICA

Esquerda condena ataque dos EUA, mas direita celebra “fim” de Maduro

Políticos brasileiros repercutem captura do presidente da Venezuela; veja

Ane Catarine

Por Ane Catarine

03/01/2026 - 8:55 h | Atualizada em 03/01/2026 - 10:50
Imagem ilustrativa da imagem Esquerda condena ataque dos EUA, mas direita celebra “fim” de Maduro
-

A operação militar do governo de Donald Trump que levou à captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, na madrugada deste sábado, 3, gerou reações distintas entre políticos brasileiros ligados ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), antigo aliado do venezuelano, e integrantes da oposição.

De forma unânime, parlamentares ligados à esquerda brasileira condenaram o ataque do governo dos Estados Unidos, afirmando que houve uma agressão militar e denunciando violação do direito internacional.

Por outro lado, políticos de direita comemoraram o que chamam de “fim” de Maduro.

Confira abaixo a repercussão:

Ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social no governo Lula, o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) afirmou que a Venezuela “sofre uma agressão militar dos EUA, com ataques que atingem a população civil da capital, Caracas”.

Para ele, a ofensiva representa um ataque à América do Sul e exige “repúdio e condenação rápida”, por violar normas do direito internacional.

Já a deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS) classificou a ação como uma “agressão militar criminosa” e um “ataque imperialista à América Latina”, afirmando que a ofensiva coloca em risco a vida de civis.

Na mesma linha, o deputado Rogério Correia (PT-MG) disse que a América do Sul não pode se calar diante do que chamou de mais um episódio de exportação de guerra e violência por parte dos Estados Unidos.

Em sentido oposto, o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) comemorou a retirada de Maduro do poder.

“O fim de Maduro, o tirano de Caracas. Melhor para a Venezuela e para o mundo”, escreveu o parlamentar.

Até o momento, Lula não se pronunciou sobre o caso.

Onde está Maduro?

Até o momento, não há confirmação sobre o paradeiro de Maduro.

O governo brasileiro convocou uma reunião de emergênciaapós o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmar a captura do presidente venezuelano.

x